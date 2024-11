Dacel, el perrito viajero: Recorrió 800 km para reencontrarse con su familia en Torreón

Dacel vivió durante tres años con su familia en Altamira, Tamaulipas, hasta que un día su vida dio un giro inesperado. Sus dueños tuvieron que mudarse a Torreón, Coahuila, por motivos laborales y, ante la imposibilidad de llevarse al perrito con ellos, decidieron darlo en adopción.

La familia tuvo que trasladarse a más de 800 km lejos de Dacel, pero el amor de este noble perro lo llevó a cruzar Tamaulipas, Durango y Coahuila, decidido a reunirse con quienes considera su verdadera familia.

La travesía de Dacel, el perrito que buscó a su familia en Torreón

Dacel, de tan solo tres años, tuvo que quedarse en Altamira con una familia adoptiva cuando sus dueños se mudaron a Coahuila. A pesar de sus esfuerzos por llevárselo, el viaje de más de 18 horas en autobús resultó impensable para ellos.

“El autobús no, no, nos permitía traer a Dacel más de 6 horas Y de Altamira, Tamaulipas hasta acá nos decían que eran como 18 horas. No encontramos una opción que nos ayudará entonces optamos por darlo en adopción” relató la familia para micrófonos de Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Este perrito ha vivido un viaje extraordinario.



Sus dueños tuvieron una oportunidad de trabajo y tenían que mudarse, sin embargo, los transportes no permitían llevar #perritos, por lo que la familia pensó en darlo en adopción. Rosi Cervantes con la información pic.twitter.com/LrGsXj3Pqk — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 14, 2024

Ante la tristeza de Dacel por haberse quedado atrás y el apego que le tiene a su familia, finalmente la suerte estuvo de su lado; y es que sus adoptantes lograron encontrar una forma para que el perrito pudiera viajar, gracias a la ayuda de un tráiler.

“Pero, pues finalmente viendo ellos el apego que teníamos con el perrito optaron por ayudarnos a trasladarlo de allá hasta acá”, narró Ximena Morales. Así fue como Dacel recorrió más de 800 kilómetros en 10 horas, para poder reunirse con sus amos.

“Yo ya estaba desesperada porque quería verlo ya estaba llorando ya veía las horas y quería que ya el tiempo pasara rápido De hecho cuando me encontré con Dacel, pues sí me emocioné si lloré porque estar separada de él, pues no sé siento que el corazón se me parte”, añadió Ximena, dueña del perrito.

¿Quieres viajar con tu perrito en autobús? Esto debes saber

Viajar en autobús con tu mascota puede ser una experiencia algo difícil, por lo que es importante planificar bien el trayecto para garantizar su seguridad y bienestar. En FIA te decimos algunas recomendaciones relevantes, para que no se te presente ningún contratiempo.