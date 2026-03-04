Pasarán más de 46 años en prisión: sentencian a asesinos del periodista Marco Aurelio Ramírez

¡Les cayó la ley! La justicia finalmente llegó para el periodista poblano Marco Aurelio Ramírez Hernández, cuyo asesinato en 2023 conmocionó al municipio de Tehuacán.

Aunque la sentencia condenatoria contra los homicidas se dictó el pasado 26 de febrero, fue recientemente cuando la Fiscalía General del Estado de Puebla informó que un tribunal impuso 46 años y 5 meses de prisión a los homicidas.

Así ocurrió el asesinato del periodista Marco Aurelio Ramírez

Los hechos se registraron el 23 de mayo de 2023, alrededor de las 13:27 horas, en la calle Alhuelican, dentro del fraccionamiento Villas Agua Blanca.

Según las indagatorias, los agresores viajaban a bordo de una motocicleta cuando interceptaron al periodista. En ese momento, Marco Aurelio Ramírez se encontraba dentro de su vehículo, a pocos metros de su vivienda, cuando fue atacado a balazos a plena luz del día.

Tras cometer el crimen, los responsables huyeron con rumbo desconocido. Pero finalmente Jesús Armando "N" y José Francisco "N" fueron detenidos.

3 años pasaron para que recibieran sentencia

En medio de un contexto marcado por la violencia contra periodistas y tras 20 audiencias judiciales, finalmente se dictó sentencia contra los responsables del crimen.

Jesús Armando N. y José Francisco N. fueron declarados culpables del delito de homicidio calificado, luego de que la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) presentara las pruebas.

La sentencia fue emitida el 26 de febrero, durante la audiencia de individualización. En esa sesión, el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento determinó que ambos deberán cumplir 46 años y 5 meses de prisión cada uno.

Además de la pena de cárcel, el tribunal ordenó el pago de la reparación integral del daño, cuyo monto será determinado durante la etapa de ejecución penal.

De acuerdo con la investigación, los ahora sentenciados participaron directamente en el homicidio del periodista, ocurrido en el municipio de Tehuacán, Puebla.

¿Quién era Marco Aurelio Ramírez, periodista asesinado en Tehuacán?

Marco Aurelio Ramírez tenía 69 años y contaba con una larga trayectoria en medios de comunicación. Durante décadas trabajó como periodista en distintos espacios informativos y en los últimos años también se desempeñó en cargos públicos en el municipio de Tehuacán.

Además, colaboraba en un programa de radio local, donde participaba como analista y comentarista.

De acuerdo con la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF), el periodista también habría contribuido a la captura de presuntos criminales durante su etapa como funcionario municipal.

