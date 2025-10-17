Logo InklusionSitio accesible
Ley de Ingresos 2026: Inicia el fuerte debate por la deuda de 1.7 billones de pesos

El Pleno de Diputados debate la Ley de Ingresos 2026. Sigue EN VIVO la discusión sobre cómo el gobierno planea recaudar más de 8 billones de pesos y las críticas a la deuda histórica.

Escrito por: América López

Con información de: Maxi Peláez

Diputados debaten Ley de Ingresos 2026.
EN VIVO: Diputados debaten Ley de Ingresos 2026 y cuestionan deuda de más de 1.7 billones de pesos|FIA.

La Cámara de Diputados ha iniciado la sesión para la discusión y votación de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el Ejercicio Fiscal 2026. Esta ley, crucial para el gasto del gobierno el próximo año, ha generado intensos cuestionamientos entre las bancadas, ya que el gobierno federal plantea obtener ingresos por más de 8 billones de pesos y la contratación de una deuda superior a 1 billón 700 mil millones de pesos.

EN VIVO Ley de Ingresos

Inicio de la sesión

La Mesa Directiva declara el quorum y da inicio a la sesión para discutir el dictamen de la Ley de Ingresos 2026, turnado por la Comisión de Hacienda.

