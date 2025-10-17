Ley de Ingresos 2026: Inicia el fuerte debate por la deuda de 1.7 billones de pesos

La Cámara de Diputados ha iniciado la sesión para la discusión y votación de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el Ejercicio Fiscal 2026. Esta ley, crucial para el gasto del gobierno el próximo año, ha generado intensos cuestionamientos entre las bancadas, ya que el gobierno federal plantea obtener ingresos por más de 8 billones de pesos y la contratación de una deuda superior a 1 billón 700 mil millones de pesos.