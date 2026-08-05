EU endurece postura contra el CJNG: advierte que también irá por políticos que protejan al cártel

Funcionarios de seguridad de Estados Unidos (EU) lanzaron una advertencia contra integrantes del crimen organizado y funcionarios que presuntamente protejan sus operaciones en México; autoridades de la DEA y del Departamento de Justicia aseguraron que utilizarán sus recursos para perseguir tanto a líderes criminales como a quienes faciliten sus actividades desde cargos públicos.

El mensaje se concentró particularmente en el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); Terry Cole, administrador de la DEA , sostuvo que la corrupción que permite operar a organizaciones criminales forma parte de la actividad que su gobierno busca combatir.

DEA advierte que perseguirá a funcionarios vinculados con cárteles

Durante el mensaje, Cole señaló que ninguna posición política representará protección para quienes faciliten narcotráfico, lavado de dinero o actos de violencia; además, afirmó que investigarán a funcionarios que presuntamente brinden protección al CJNG.

El gobierno de #EU endurece su postura



Nueve altos funcionarios, encabezados por el fiscal Todd Blanche y el director de la #DEA, Terry Cole, advirtieron que no habrá tregua contra el #CJNG ni contra los políticos que lo protegen.



Tras la muerte de "El Mencho", su hijastro “El… pic.twitter.com/SUe4tBOaId — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 6, 2026

Estados Unidos aumenta recompensas contra líderes del CJNG

Las autoridades estadounidenses también señalaron que la organización continúa operando y ubicaron a Juan Carlos Valencia entre sus objetivos prioritarios.