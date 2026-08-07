Programa “Derecho de Réplica” es financiado con dinero de los poblanos, pero se usa para atacar a la prensa crítica

El espacio oficialista “Derecho de Réplica” es encabezado por el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, presuntamente para “combatir las mentiras con la verdad”, pero en este espacio, no informan a los poblanos, lo que hacen es atacar a los críticos del gobierno del morenista Alejandro Armenta.

Sus mensajes generan cuestionamientos porque están enfocados en descalificar a quienes critican al gobierno, mientras los ciudadanos no reciben respuestas sobre protestas contra el Cablebús, los ataques en bares y los asesinatos que han conmocionado a Puebla.

Sus críticos advierten que “Derecho de Réplica”, producido y difundido por el gobierno de Armenta con recursos públicos, difícilmente puede ser considerado imparcial cuando la administración es al mismo tiempo juez y parte.