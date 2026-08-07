Madre de Dafne denuncia una presunta red familiar tras la muerte de su hija en Tamaulipas

Alejandra Quinto, madre de Dafne, continúa luchando por justicia casi un mes después del fallecimiento de su hija, ocurrido el 16 de julio en la academia militarizada de Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas. La madre señala que múltiples personas, tanto menores como mayores de edad, participaron en el crimen, al que describe como un acto de una red familiar.

Actualmente tres personas están detenidas y vinculadas a proceso: Estrellita “N”, encargada del área femenil; Dana Yanina “N”, de 18 años; y Jorge Luis “P”, director de la institución. Aún hay audiencias pendientes en el proceso legal.