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Así terminó el sueño de Laura y Litzy: expolicía de Texas permanece detenido por multihomicidio en Saltillo

Chad ‘N’, expolicía de Texas, permanece detenido tras presuntamente asesinar a la familia de su expareja en Saltillo; pretendía huir a EU con su hijo.

Por: Azteca Noticias, Iveth Ortiz

En abril de este año, las hermanas Laura y Litzy anunciaron con enorme ilusión la reapertura de Lions Boutique, su pequeño negocio de ropa en Saltillo, Coahuila. Sin imaginar de lo que sería capaz de hacer el exesposo de Litzy identificado como Chad “N”, expolicía de Estados Unidos, hoy acusado de multihomicidio.

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