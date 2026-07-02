Tras sobrevivir a un ataque de su expareja, Daniela Parra pide que el delito sea reclasificado como tentativa de feminicidio

Daniela Parra sobrevivió a un violento ataque presuntamente cometido por su expareja en Toluca, Estado de México, hecho que le dejó graves lesiones y derivó en una investigación inicial por tentativa de feminicidio.

Kevin "N" atacó a Daniela Parra por celos

"Me cortó el 80 por ciento de la yugular y lo que es la tráquea, entonces yo le pedía y le rogaba que ya no me cortara y él nada más se burlaba y me decía que siempre íbamos a estar juntos y yo le preguntaba a él, yo me tapaba con una almohada y le decía: '¿Por qué lo hiciste?' y me dijo que lo hizo por celos", dijo Daniela Parra.

Daniela se iba a casar con su agresor, Kevin "N. Llevaba más de dos años de relación con este hombre, al que conoció en la estación del tren suburbano.

Ya buscaba el vestido blanco para consumar su matrimonio, pero todo cambió el año pasado, luego de que esta fuera víctima de tentativa de feminicidio en el municipio de Toluca.

"Él me citó en el hotel Picasso el 16 de mayo de 2025. Entramos a la habitación 139; él me dijo que quería hablar conmigo, que quería estar bien. Y me abraza por atrás y me dice que qué bonita tenía mi cara y el cuello y me dijo que lo perdonara por lo que iba a hacer. Y ahí fue donde él me cortó el cuello; yo luché con él, le decía que parara, que ya no me cortara. Él me seguía cortando el cuello, se burlaba de mí y, lamentablemente, yo luché contra él, aparte de que se subió a la cama y me estaba ahorcando", explicó Daniela Parra.

La joven luchó para salvar su vida

"Estuve 15 días en el hospital, 14 días en terapia intensiva y un día en piso; yo no caminaba, no hablaba, estaba a la defensiva, se me acercaba cualquier persona, tenía mucho miedo", dijo Daniela Parra.

A Kevin "N", lo detuvieron días después de estos hechos. La fiscalía estatal comenzó la investigación por tentativa de feminicidio; sin embargo, una jueza del poder judicial de la entidad consideró que solo eran lesiones agravadas.

“Me ofrecieron 50 mil pesos para que yo le diera el perdón, pero yo no los quise aceptar, les dije que no, que yo quería seguir con el proceso; después me enteré de que él salió libre por un pago de 30 mil pesos. Ese día que yo me enteré, yo me estaba volviendo loca, decía: "Va a venir a buscarme, va a acabar lo que empezó" y yo de verdad, pues, tengo mucho miedo, quiero justicia, quiero que él pague lo que hizo", explicó Daniela Parra.

"En este momento se encuentra estipulado, efectivamente, existen elementos suficientes para determinar que se trataba de un feminicidio en grado de tentativa que no se consumó por acciones que llegó otra persona que le prestó auxilio, que estuvo con ella en ese momento, pero que si no hubiera sido, pues también hubiera corrido la suerte de lo fuera desvivida", dijo Brayan Argenis Sosa Ponce, abogado.