Este es el significado de la portada de “The Dark Side of the Moon” de Pink Floyd, que cumple 50 años

El álbum “The Dark Side of the Moon” de Pink Floyd, una de las bandas de rock progresivo más importantes, cumple 50 años de su lanzamiento, el cual se celebrará con el lanzamiento de un CD, un vinilo, un Blu-Ray-DVD, el cual será lanzado el próximo 24 de marzo de 2023.

Según datos de la revista Rolling Stone, el octavo álbum de 1973 de la banda inglesa ha vendido más de 45 millones de copias en todo el mundo, además pasó 962 semanas en la lista Billboard 200.

¿Cuál es el concepto de ‘The Dark Side of the Moon’?

El álbum legendario de “Dark Side of the Moon” abordó temas como la guerra y la división al mismo tiempo que hablaba sobre el estrés de la vida cotidiana.

Este álbum es reconocido entre la gente como portada un prisma triangular del que salen los colores del arcoiris.

¿Qué significado tiene el triángulo de Pink Floyd?

El disco de Pink Floyd que tiene un prisma representa tres elementos relacionados con la banda, las letras, el deseo del tecladista de que sea sencillo y las luces espectaculares que se usaban en sus conciertos.

La portada fue creada por Storm Thorgerson, que además de Pink Floyd, trabajó con Led Zeppelin, Genesis, entre otras bandas.

¿Cuál es la canción más famosa de ‘The Dark Side of the Moon’?

El álbum “Dark Side of the Moon” es reconocido por canciones que se volvieron como las preferidas tales como “Time”, “Money”, “The Great Gig In The Sky” y “Brian Damage”.

Pink Floyd, las canciones más famosas de su carrera

“Wish you were here” y “Time”, son algunas de las canciones más famosas de Pink Floyd, que en abril de 2022 lanzó el sencillo “Hey hey rise up” en apoyo a Ucrania y el conflicto que mantiene con Rusia.

Según un recuento de la revista Rolling Stone, algunas de las canciones preferidas por los fanáticos son:

*Hey you

*Dogs

*Us & them

*Another brick in the wall

*Money

*Echoes

*Shine on your crazy diamond

*Comfortably numb

*Wish you were here