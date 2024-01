Date cuenta|En esta vida nada es gratis

¿En México todos los días son Navidad o Día de Reyes? Recién pasaron las fiestas decembrinas y nuestros políticos siguen creyendo que con dar regalos pueden mantener contentos al pueblo.

Porque si algo le encanta al gobierno es andar “regalando” cosas como si fuera Santa Claus o Rey Mago. Para ser más específico aquí te van unos ejemplos:



Si eres mamá soltera: te toca regalo

Si eres estudiante: regalo

Si no estudias ni trabajas: regalo

Si eres un viejito o viejita: regalo

Si siembras árboles: regalo

Si tienes discapacidad: regalo

Pero te has preguntado de dónde salen estos regalos porque en definitiva no son gratis. Todos esos obsequios en verdad los estamos pagando nosotros. Y aguas que se acercan laselecciones 2024 y seguro los políticos andarán más bondadosos que de costumbre... todo sabemos por qué ¿o no raza?

¡Date Cuenta, compadre!