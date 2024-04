¡Cambiaron los juguetes por armas! David y Fabián los “niños sicarios de Morelos”: La Galera

La Galera: los “niños sicarios de Morelos” comenzaron su carrera delictiva a muy temprana edad, David tenía 11 y Fabián 13 años de edad cuando se toparon con miembros de la delincuencia organizada y quienes les retaron primero a disparar un arma y posteriormente a matar una persona.

Estas ”fichitas” comenzaron con asaltos a transeúntes y a negocios entre otras cosas. Durante una tarde mientras se encontraban en una reunión con conocidos y mientras consumían drogas, David y Fabián fueron invitados a efectuar disparos al aire con armas de diversos calibres.

Más tarde, fueron cuestionados sobre si se atrevería a matar a alguna persona y los entonces menores respondieron que sí, pero cuestionaron que cuánto les pagarían por eso.

David y Fabián los “niños sicarios de Morelos”que cambiaron los juguetes por las armas: La Galera

| FIA

Por aquel “primer encargo”, les pagaron dos mil pesos; su víctima fue un vendedor de pollo y desde ese día ya no hubo marcha atrás; se dedicaron a los “trabajos por encargo” por lo que pronto se percataron acerca de que ya no tenían la necesidad de robar a la gente.

Ellos mismos confesaron su carrera delictiva a las autoridades de justicia de Morelos:”Una vez íbamos a ir a una fiesta, pero queríamos comprarnos tenis y ropa nueva”.

Los “niños sicarios de Morelos” tenían el “encargo” de un empresario de la zona que viajaba abordo de un auto Gran Marquis de color blanco:”Ya teníamos cuatro días buscándolo por las calles que andaba y no lo veíamos, entonces vimos a un wey que manejaba en un Marquis blanco pero no tenía las características que nos habían dado, pero ya nos urgía la lana y nos lo chingamos, le dije a este wey que le desmadrara la cara para que no se dieran cuenta que no era el que nos había pedido”.

Los hermanos sicarios tomaron fotos con una “BlackBerry” que sus patrones, como ellos nombran a quienes les hicieron el “encargo”, les habían proporcionado:”Mandábamos las fotos y ese mismo día nos pagaban el monto. Por el del Marquis nos dieron 3 mil pesos”.

Finalmente, las cosas no les resultaron como lo planearon y fueron detenidos con posesión de drogas, armas y justo cuando les revisaron su teléfono, las autoridades de Morelos se percataron acerca de que ellos habían asesinado a varias personas en la entidad.