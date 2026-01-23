El costo de la multa por circular a exceso de velocidad en CDMX durante 2026 con el aumento de la UMA

¿Subieron las multas? Con el aumento de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en este 2026, que ahora vale 117.31 pesos diarios según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la multa por exceso de velocidad en Ciudad de México se han actualizado y pueden resultar considerablemente más altas para los conductores que circulen por la capital del país.

Actualización del valor de la Unidad de Medida y Actializacion UMA: 👇🏽



Vigente a partir del 1o de febrero 2026. https://t.co/ELwjJh68bB pic.twitter.com/uwg2qUnL6l — Gabriela Cid de León (@gabiciddeleon) January 16, 2026

¿Cuál es la multa por exceso de velocidad en CDMX?

Según el Reglamento de Tránsito de la CDMX , si un conductor rebasa los límites de velocidad permitidos en cualquier vialidad, será sancionado con una multa equivalente a 10, 15 o 20 UMA, dependiendo de cuántos kilómetros por hora exceda el límite permitido. En pesos, esto se traduce en:

10 UMA, aproximadamente: mil 173.10 pesos



15 UMA, aproximadamente mil 759.65 pesos



20 UMA, aproximadamente 2 mil 346.20 pesos.

Estas multas en CDMX aplican tanto para vehículos particulares como para conductores captados por radares de velocidad , y además pueden implicar la pérdida de puntos en la licencia de conducir, lo que impacta directamente en la posibilidad de verificar el vehículo o incluso conducir legalmente.

Ya no solo hay radares de velocidad en las calles sino también de ruido

¿Cuándo suben las tarifas de multas por aumento de la UMA?

Las tarifas de multas de tránsito en CDMX , incluyendo las relacionadas con exceso de velocidad, se calculan con base en el valor de la UMA, el cual se actualiza anualmente con efectos a partir del 1 de febrero de cada año.

Cabe recordar que en 2025, la UMA estaba fijada en 113.14 pesos, pero para 2026 se ajustó a 117.31 pesos debido a la inflación registrada por el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Este incremento representa un aumento de alrededor del 3.7% en los montos de multas, incluyendo aquellas por exceso de velocidad, semáforo en rojo y otras infracciones comunes, lo que refleja el efecto del entorno económico en los costos administrativos de tránsito.

¿Qué es la Unidad de Medida y Actualización y para qué sirve?: UMA

¿Cómo revisar si tengo infracciones de tránsito en CDMX?

Para consultar si tienes infracciones de tránsito en CDMX, incluyendo multas por velocidad, puedes hacerlo de manera oficial y en línea:

Visita el portal de “ Consulta de Adeudos ” del gobierno de la CDMX .



” del gobierno de la . Introduce tu número de placa



Introduce datos de tu licencia (de ser requerido)



Utiliza tu cuenta LLAVE CDMX historial de infracciones.

Este sistema permite ver todas tus multas vigentes, su monto, ubicación y fecha, así como las opciones de pago o impugnación, según corresponda.

Conducción segura y responsabilidad vial en Ciudad de México

Respetar los límites de velocidad no solo evita multas costosas, sino que también reduce el riesgo de accidentes de tránsito. Con los ajustes al valor de UMA en 2026, el costo de infringir estas normas ha aumentado, lo que subraya la importancia de conducir con responsabilidad y cumplir la normativa vial.

Conducir dentro de los límites no solo te ahorra dinero, sino que también protege tu seguridad y la de todos en las calles de la CDMX; ¿estás preparado para evitar sanciones este año?

