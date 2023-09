Esto es todo lo que debes saber de la “Ley Ocaña”

Familiares del actor Octavio Ocaña y la diputada del PRI, Silvia Sánchez Barrios, presentaron esta semana una reforma al Código Penal Federal ante el Congreso de la Ciudad de México, conocida como la “Ley Ocaña”, la iniciativa ha sido respaldada por colectivos y sería el fin para muchas prácticas que cometen los servidores públicos.

Bertha Ocaña, hermana de Octavio, recordó que la iniciativa tiene como fin salvaguardar la dignidad y honra póstuma de las personas fallecidas. Hasta el momento, la reforma no ha sido discutida por el pleno del Congreso de la Ciudad de México, pero se estima que sea votada durante los próximos meses.

“Lo último que esperas es verlo en una cama de un hospital.. rodeado de personas que no son su familia viendo y tomando fotografías porque se dieron cuenta de que se trataba de alguien conocido y es así como le faltan el respeto a un ser humano que ya no está y que ya no puede defenderse y peor aún a sus familiares”, declaró Bertha Ocaña al presentar la iniciativa.

¿De qué trata la “Ley Ocaña”?

La legisladora Silvia Sánchez Barrios explicó que la iniciativa busca incrementar las penas de prisión para aquellos servidores públicos y personas que lucren con fotos, videos o evidencia de un hecho delictivo.

En caso de aprobarse, la nueva pena de prisión por resguardar, difundir, entregar, publicar o exponer imágenes o videos de un hecho delictivo irá desde los tres y hasta los siete años de cárcel.

La reforma surge tras difundirse imágenes de Octavio Ocaña horas después de su muerte el pasado 29 de octubre de 2021, en el Estado de México. El joven tabasqueño saltó a la fama con su personaje de “Benito Rivers” en la serie de televisión “Vecinos”.

La “Ley Ocaña” también tiene previsto implementar una multa de 700 a mil 300 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), actualmente fijado en 103.74 pesos. Estas sanciones tendrán una agravante si las fotografías y videos filtrados están relacionados con un delito que incluya a mujeres, menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad.