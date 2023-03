¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 22 de marzo

La conferencia mañanera de AMLO de este miércoles 22 de marzo se llevó a cabo en el Palacio Nacional. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen en vivo de la conferencia del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Como cada miércoles se da el informe de seguridad en el país.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO.

¿Qué dijo AMLO sobre reunión con John Kerry?

Sobre la reunión que tuvo con el enviado especial del clima de Estados Unidos, John Kerry, AMLO mencionó que tuvo buenos resultados y reprochó el informe de seguridad realizado por el Departamento de Estado.

AMLO se lanza contra Departamento de Estado de Estados Unidos por informe de Derechos Humanos

El presidente AMLO criticó nuevamente el trabajo de informe realizado por el Departamento de Estados Unidos, al cual llamó “departamentito”, sobre presunta violación de Derechos Humanos en México.

“Pueden contestarme lo que quieran, pero no tienen pruebas. Son calumniadores, mentirosos. En México no se tortura, no es como antes que ellos se quedaban callados. En México no hay masacres”, sentenció.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se pronunció por un cambio en la política exterior de Estados Unidos pic.twitter.com/tnECZRvZFk — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 22, 2023

¿Qué dijo AMLO sobre el presunto hallazgo del cuerpo de “El Chueco”?

Sobre el presunto hallazgo del cuerpo de El Chueco, AMLO aseguró que se encuentran haciendo análisis para poder informar si pertenece a José Noriel Portillo, presunto responsable del caso de los sacerdotes jesuitas asesinados ocurrido en Chihuahua.