México y EU avanzan en energías limpias: Embajada de Estados Unidos

Tras la séptima visita a México, del enviado especial presidencial John Kerry, a Oaxaca, el embajador de Estados Unidos en México informó que mantuvieron conversaciones con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete sobre temas cruciales para nuestros países y el mundo entero: enfrentar juntos la crisis climática y avanzar hacia las energías limpias.

A través de un comunicado, informó que dialogaron sobre futuros proyectos de energía solar y eólica, así como acerca de los pasos a seguir para reducir las emisiones de manera más rápida. “En este encuentro mantuvimos conversaciones serias y conocimos más sobre la estructura básica que se necesita en esta transición energética”.

Habrá reuniones para dar seguimiento a transición energética

Ken Salazar mencionó que están listos para que estos esfuerzos sigan avanzando, por lo que realizarán reuniones de seguimiento a la brevedad, para llevar a cabo estas acciones.

“El sector privado juega un rol crucial, tanto por la inversión y el financiamiento como por la tecnología, por lo que también estamos listos para que sean parte de estos trabajos para brindar energía limpia, asequible y confiable a nuestras naciones.

El diplomático norteamericano, puntualizó que el reciente informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU, además de señalar que mundialmente no se ha trabajado, es un llamado urgente para actuar contra el cambio climático.

“Tenemos que actuar rápido y de manera eficiente porque vamos muy tarde. Por lo que nuestras conversaciones estuvieron encaminadas a ello, así como a dar cumplimento a nuestros compromisos climáticos”

Desde primera visita de Kerry, ha habido avances en energías limpias

Recordó que desde la primera visita del enviado especial Kerry a México, hace poco más de un año, se han tenido avances, sin embargo, aclaró, el trabajo no se puede quedar en la mesa, sino se tiene que profundizar y llevarlo a la realidad.

“Podemos y debemos hacer más a favor de la prosperidad y el bienestar de nuestras familias, así como por el futuro del planeta”

Finalmente, aseveró que el presidente norteamericano, Joe Biden está comprometido con esta agenda climática para consolidar el liderazgo de los Estados Unidos en la lucha contra el cambio climático y hacia las energías renovables.

“Al avanzar en esta agenda, nuestros países no sólo hacen lo correcto sino que también benefician a nuestras naciones con empleos mejor pagados, inversiones y marcar la ruta hacia un futuro más esperanzador”.