¡Sin sustos! Así funciona el Hoy No Circula este 16 de junio en CDMX y Edomex

Como ya es una tradición, el programa de Hoy No Circula (HNC) se mantiene vigente para este lunes 16 de junio, por lo que es muy importante conocer el calendario y evitar algún tipo de castigo.

Aunque de momento todo se mantiene normal, en muchas ocasiones se puede activar la contingencia ambiental en el Valle de México, misma que ocasionaría un doble Hoy No Circula, ¿qué significa?

¿Qué autos no circulan los lunes por el Hoy No Circula?

¡Inicia la semana informada! Este lunes el calendario se mantiene de manera habitual, es decir, que los autos con las siguientes características no podrán transitar:



Engomado amarillo

Terminación de placa 5 y 6

Holograma 1 y 2

No olvides que cualquiera de estos vehículos deberá acatar la medida en un horario de 5:00 a 22:00 horas, aunque si cuentan con un holograma de verificación “00" o “0" estas restricciones no aplican a menos que se active el Doble Hoy No Circula, en ese caso aplicará de distinta forma.

Programa Hoy No Circula: Los autos que descansan el lunes en la CDMX y Edomex

Multas por el Hoy No Circula: ¿cuánto se debe pagar?

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México implementa un programa para prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles, sin importar el origen de las placas o matrícula del vehículo.

Este programa limita la circulación de autos para reducir la contaminación ambiental. Según la legislación vigente, las multas por incumplimiento oscilan entre 2,262 y 3,394 pesos, equivalentes a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según la falta cometida.

Es vital conocer y respetar las restricciones, especialmente durante la activación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental, para evitar sanciones y proteger la salud pública.

Calendario Hoy No Circula en CDMX y Edomex|Gobierno CDMX

Municipios del Edomex donde es obligatorio el Hoy No Circula

Además de la CDMX, el Edomex implementa el programa Hoy No Circula en varios de sus municipios más importantes, estos son:



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

Si formas parte de alguno de estos 18 municipios tendrás que apegarte al calendario