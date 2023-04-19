¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del miércoles 19 de abril

Esta es la mañanera de AMLO para este miércoles 19 de abril de 2023, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen en vivo de la conferencia del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO:

AMLO felicita a Elena Reygadas, mejor chef femenina del mundo

Durante la mañanera de AMLO, este felicitó a Elena Reygadas, reconocida como la mejor chef femenina del mundo para este 2023, sobre la cual dijo que era un orgullo. "Es originaria de la Ciudad de México, no voy a decir de qué restaurante, ya eso se los dejo ustedes, pero muchas felicidades a Elena Reygadas, nombrada la mejor chef del mundo, orgullo mexicano", dijo.

Gobierno de México negó endeudarse tras la compra de 13 plantas a Iberdrola

El Gobierno federal descartó endeudarse tras la compra a Iberdrola de 13 plantas generadoras de energía que serán operadas por la Comisión Federal Electricidad, así lo dijo el Secretario Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.

AMLO presentará nueva iniciativa para que GN pase a la Sedena

El presidente AMLO adelantó que presentará una nueva iniciativa para que la Guardia Nacional forme parte de la Sedena el día de su último día de informe de gobierno, siendo el 1 de septiembre de 2024. Asimismo, destacó que los ministros "actuaron de manera facciosa y no con criterio jurídico sino político".