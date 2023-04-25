¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del martes 25 de abril

Esta es la mañanera de AMLO para este martes 25 de abril de 2023, la cual se llevó a cabo por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, esto a causa de la salud de AMLO. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen en vivo de la conferencia del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO:

Salud del presidente AMLO

El estado de salud del presidente es bueno, la infección por Sars-Covid se confirmó. Fiebre y cansancio, ha sido la misma que ha tenido. El resto de los estudios han sido normales, en unos días será dado de alta, afirmó Jorge Alcocer, secretario de Salud. Asimismo, descartó riesgos en el corazón.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ permanece con malestar leve en las vías respiratorias superiores tras dar positivo a #COVID19 según el Secretario de Salid, Jorge Alcocer pic.twitter.com/N299VXgjdF — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 25, 2023

Médicos jubilados en el IMSS

Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que hay registro de 11 mil 172 médicos jubilados, menores de 65 años, a quienes se está buscando para que se sumen a hospitales que antes no contaban con especialistas.

Reclutamientos iniciarán el 5 de mayo en Sonora, Guerrero y Michoacán; para el 12 de mayo llegarán a Sinaloa, Oaxaca y San Luis Potosí; y el 19 de mayo a Baja California Sur y Chiapas.

Adán Augusto afirma que AMLO hará apariciones públicas pronto

El secretario de Gobernación, afirmó que durante el vuelo hacia Yucatán, AMLO ya tenía síntomas de resfriado y por protocolo se realizó la prueba de Covid-19, dando resultado.

Adán Augusto habla sobre la falta de comisionados del INAI

Adán Augusto afirma que continúa el esfuerzo en el Senado para el nombramiento de comisionados del INAI: "Todavía les queda algunos días de periodo ordinario, ahí está abierta la posibilidad, nadie está obligado a lo imposible", afirmó. En ese sentido, aplaudió la decisión de la ministra Loretta Ortiz de negar la solicitud del instituto para que el INAI operara con cuatro de siete comisionados.