Segundo debate Edomex: Estas son las propuestas de las candidatas a la gubernatura a favor de la educación

En el marco de segundo debate de las elecciones Estatales Estado de México, uno de los temas a debatir entre las candidatas fue el de la educación, cabe señalar cada candidata tenía dos minutos para responder las preguntas planteadas por la moderadora, mismas que previamente fueron expuestas por la ciudadanía.

Una de las inquietudes que permea en la juventud de todo el país es la falta de acceso a la educación en todos los niveles, señaló la moderadora Ginarely Valencia Alcántara al pasar al bloque de la educación durante el segundo debate Edomex 2023.

¿De qué forma se ampliará la cobertura en todos los niveles educativos en el estado?, fue la pregunta de seguimiento que planteó la moderadora a ambas candidatas por el Edomex: Esto es lo que contestaron:

¿Cuáles son las propuestas de la candidata, Alejandra del Moral,a favor de la educación?

Alejandra del Moral, abanderada de la coalición "Va por México" para las elecciones Edomex 2023, señaló que en su partido tienen claro que la educación es prioritaria, algunas de sus propuestas a favor de la educación mexiquense fueron las siguientes:



La creación de 8 universidades: dos en el sur del estado, una en el valle de toluca, cuatro en el valle de méxico, y finalmente, una en la zona norte.

Impartición de la educación indígena en el nivel media superior a fin de fomentar a los pueblos indígenas.

Recuperación de las escuelas de tiempo completo y estancias infantiles.

Optimización de los docentes y las jornadas escolares

Oferta educativa en línea, a fin de que todo el alumnado esté incluido en las nuevas tecnologías.

¿Cuáles fueron las propuestas de Delfina Gómez, a favor de la educación?

Por su parte,Delfina Gómez, candidata abanderada de los partidos Morena, PT y PVEM por el Edomex expuso las siguientes propuestas a favor de la educación del pueblo mexiquense:

