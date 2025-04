Exigen destitución del delegado del Bienestar en Durango por “beneficios” en Operación Limpieza

Senadores de oposición pidieron la remoción de Jonathan Jardines como delegado del Bienestar en Durango por el mal uso de los recursos públicos para operar a favor de Morena.

Ante la publicación de un audio donde se revela el uso de programas sociales a favor de candidatos de Morena y sus aliados a través de una operación bautizada como “Limpieza”, la cual consiste en que empleados de la Secretaría de Bienestar visiten domicilios de los beneficiarios de apoyos sociales para que voten por el partido en el poder.

Operación Limpieza es un delito electoral

El senador Manlio Fabio Beltrones calificó a la Operación Limpieza como un delito electoral que no debe soslayarse especialmente en un país con tantas carencias como México.

“Creo que todos aquellos que utilizan recursos públicos de manera adecuada y sobre todo electoralmente deben de ser removidos y no aceptados en una elección como la que se puede presentar este año tanto en Durango como en Veracruz. Los recursos públicos son tan escasos y deben de ir con gran diseño hacia los lugares que más los necesitan que resulta criminal que se haga mal uso de ellos sobre todo que se haga un uso electoral de los recursos públicos”, expuso el senador Beltrones.

Mientras que la senadora de Acción Nacional Gina Campuzano llamó a Morena a sacar las manos de la elección en Durango.

“Nosotros eh, lo que le exigimos al gobierno es que, con todos sus personajes, con todas estas personas que están en espacios como la delegación del Bienestar, saquen las manos del proceso electoral. Ellos se han jactado de decir: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo mexicano, ¡Pues que así sea! No lo digo solamente yo. Lo dicen también miembros del partido Morena que han hecho declaraciones que no puede ser que hagan una cochinada de este proceso electoral.

Así que lo que nosotros le exigimos a este gobierno, pues es que saque las manos de este proceso electoral y con un personaje ya tan cuestionado como es Jardín”, recriminó Campuzano.

Piden destitución de Jardines

La senadora por Durango exigió que el super delegado Jonathan Jardines sea removido del cargo.

“Eso es una exigencia que está haciendo y solicitando el Partido Acción Nacional, todos allá, el presidente Mario Salazar y obviamente pues todos los que han declarado al respecto es, que a este personaje ya lo remuevan y evitar que no hagan cosas buenas que parezcan malas, ¿verdad?”, concluyó.