Por homicidio culposo vinculan a proceso a dentista en Querétaro

Vinculan a proceso por homicidio culposo a una dentista en el estado de Querétaro, porlo que no podrá salir de la ciudad ni ejercer su profesión, esto al realizar una práctica or la que murió un menor de siete años de edad.

Lla investigación complementaria cerrará en tres meses.

El homicidio culposo no amerita prisión preventiva oficiosa por lo que continuará su proceso en libertad, sin embargo no prodrá salir de la ciudad y no podrá ejercer su profesión como dentista temporalmente.

El delito por el que se le señala podría tener un castigo de siete a 10 años de prisión....

Así, bajo investigación seguirá el procedimiento médico aplicado en un consultorio dental de Querétaro donde falleció el paciente de 7 años.

Familia del pequeño presentan denuncia

Tras el suceso, los familiares del menor presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Querétaro, la cual abrió una carpeta de investigación para indagar sobre lo sucedido.

Los agentes llevaron a cabo a una orden de cateo en el domicilio de la dentista, la cual tenía condicionado un cuarto de su vivienda como consultorio dental, mismo en el que perdió la vida el pequeño de siete años de edad.

Fue presentada ante el órgano jurisdiccional en donde le vincularon a proceso.