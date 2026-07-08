Esposos desaparecidos son hallados muertos en Campeche: hijas suplicaron por ellos tras secuestro

Edith y Francisco eran esposos. Fueron reportados como desaparecidos en Campeche desde el 29 de junio de 2026, sin embargo, tras días de búsqueda por parte de sus hijas, el matrimonio fue encontrado sin vida.

Ella tenía 42 años y él 45. Los dos fueron vistos por última vez tras salir de su casa para ir a trabajar, pero lamentablemente no volvieron y ahora su caso está en manos de las autoridades para esclarecer los hechos.

Hijas piden ayuda para localizar con vida a sus padres, Francisco Rocha Suárez y Edith Ortega Bilbao



La pareja fue privada de la libertad por hombres armados el 29 de junio en Escárcega, Campeche



“Clamamos para que no nos dejen huérfanas”, suplican sus hijas pic.twitter.com/VLOxsgXald — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 2, 2026

¿Qué se sabe de la desaparición de Edith y Francisco en Campeche?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Campeche atrajo el caso tras la denuncia de la desaparición de ambos, por lo que se emitió la ficha de búsqueda correspondiente para localizarlos.

Los hechos ocurrieron el 29 de junio de 2026, cuando aproximadamente a las 15:30 horas, Edith Ortega Bilbao y Francisco Rocha Suárez, salieron de casa.

El domicilio donde se les vio se ubica en la localidad de La Jeringa. Iban rumbo a una parcela en la colonia rural La Chiquita, en Escárcega, a bordo de una cuatrimoto roja.

La fiscalía estatal confirmó que tras un cateo este 6 de julio en un predio en Escárcega, se encontraron los cuerpos de ambos.

Hijas suplicaron encontrar a sus padres desaparecidos en Escárcega

En redes sociales, sus hijas pidieron ayuda a las autoridades para que pudieran encontrar con vida a sus papás, sin embargo, luego de buscarlos los hallaron muertos.

Mediante un mensaje en Facebook, su hija Dayana, compartió un mensaje dirigido al gobierno estatal y a las autoridades federales.

Expuso que Edith y su papá Francisco salieron de casa para ir a trabajar a un rancho como lo hacian diariamente, pero "a plena luz del día fueron secuestrados, vilmente privados de su libertad mediante violencia y uso de armas de fuego".

De acuerdo con ella, en el tiempo en que estuvieron desaparecidos, recibieron amenazas y extorsiones.

"Clamamos a ustedes, para que no seamos un número más, no seamos una carpeta de investigación más, que no seamos huérfanas y que por favor hagan uso de todo el poder político y administrativo para mover a quien haya que mover para que, por favor, por lo que más quieran en la vida, nos ayuden para encontrarlos", publicó Dayana.