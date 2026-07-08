Caso Gloria Tayli Hernández Mora: Alerta en Xalapa por desaparición de estudiante de 15 años

La desaparición de Gloria Tayli Hernández Mora, de 15 años de edad, y estudiante del CBTIS 13 de Xalapa, Veracruz, mantiene en alerta a sus familiares, amigos y conocidos, después de que se emitió una ficha de búsqueda, pues no se sabe nada sobre su paradero desde el pasado 2 de julio .

La búsqueda de la adolescente continúa mientras autoridades estatales mantienen abierta la investigación y su familia solicita que se refuercen las acciones para localizarla; a casi una semana de su desaparición, los seres queridos de la joven también hicieron un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a encontrarla.

¿Qué se sabe de la desaparición de Gloria Tayli en Xalapa?

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, Gloria Tayli fue vista por última vez la tarde del 2 de julio en Xalapa, luego de concluir sus actividades escolares en el CBTIS 13; desde ese momento se perdió toda comunicación con la estudiante, por lo que se activaron los mecanismos correspondientes para su localización.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz integró una carpeta de investigación y difundió una ficha con los datos físicos de la menor para facilitar su identificación; entre sus características se indica que tiene 15 años, complexión delgada, cabello negro, largo y lacio, ojos verdes, mide aproximadamente 1.40 metros y como seña particular presenta un pequeño hoyo congénito en la oreja derecha.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CASO CAMILA RODRÍGUEZ GARCÍA: LA ADOLESCENTE DE 15 AÑOS DESAPARECIDA EN TLALPAN; LO QUE SABEMOS

Familiares piden acelerar la investigación tras desaparición

Mientras continúa la desaparición de Gloria Tayli, familiares manifestaron su preocupación por la falta de resultados y solicitaron que las diligencias avancen con mayor rapidez.

Entre sus principales peticiones se encuentra la revisión de las cámaras de videovigilancia ubicadas en los alrededores del plantel educativo y de las rutas que la adolescente acostumbraba recorrer.

Los familiares recordaron que la denuncia fue presentada poco después de que dejaron de tener contacto con la estudiante, por lo que consideran fundamental aprovechar toda la evidencia disponible para reconstruir sus últimos movimientos en Xalapa.

Autoridades mantienen activa la ficha de búsqueda

La ficha emitida por la Fiscalía permanece vigente y forma parte de las acciones de búsqueda para localizar a Gloria Tayli; las autoridades reiteran que cualquier dato puede ser importante para fortalecer la investigación y dar con el paradero de la adolescente.

En los últimos días, colectivos y ciudadanos también han compartido la información en redes sociales con el objetivo de ampliar el alcance de la búsqueda y aumentar las posibilidades de encontrar a la estudiante.