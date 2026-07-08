Caso Jesús Ponce: asesinan a joven estudiante afuera de un bar en Morelos

Familiares de Jesús Ponce piden justicia por el asesinato del joven de tan solo 20 años, ocurrido la noche del domingo 5 de julio a las afueras de un bar en el municipio de Emiliano Zapata, Morelos.

De acuerdo con los primeros reportes, el estudiante se encontraba saliendo de trabajar cuando hombres armados llegaron al lugar y abrieron fuego en su contra.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuál habría sido el móvil de la agresión ni han confirmado si el ataque estuvo dirigido específicamente contra la víctima.

La Fiscalía General del Estado de Morelos mantiene abiertas las investigaciones y, hasta ahora, no ha reportado personas detenidas por este caso.

¿Qué se sabe del asesinato de Jesús Ponce en Morelos?

Según la información que ha trascendido, los hechos ocurrieron la noche del domingo, a las afueras del bar El Congelador, ubicado en la colonia Palo Escrito, en el municipio de Emiliano Zapata.

El ataque se registró minutos después de que concluyera el partido entre México e Inglaterra. En ese momento, Jesús Ponce se encontraba en la calle cuando sujetos armados llegaron al sitio y realizaron varios disparos.

Los impactos de bala le provocaron heridas de gravedad y, de acuerdo con los primeros reportes, perdió la vida en el lugar antes de que pudiera recibir atención médica.

Tras el llamado de testigos, paramédicos y elementos de seguridad acudieron al sitio; sin embargo, únicamente pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales.

