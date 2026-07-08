VIDEO: Mujer es atropellada por conductor que iba a exceso de velocidad en Sinaloa; ya lo buscan

Una mujer resultó gravemente herida luego de ser atropellada por un automóvil en la colonia Texas, en Los Mochis, Sinaloa. El accidente, ocurrido durante el fin de semana, quedó registrado por una cámara de videovigilancia y las imágenes comenzaron a circular en redes sociales.

En el video se observa que la víctima cruzaba la calle Ayuntamiento y se detuvo en el camellón para esperar el paso de otros vehículos. Segundos después, un automóvil que circulaba a exceso de velocidad la embistió y la proyectó varios metros, sin que el conductor detuviera la marcha.

¿Cómo ocurrió el atropellamiento en Los Mochis?

Las imágenes muestran que la mujer había avanzado hasta la mitad de la vialidad cuando fue alcanzada por el vehículo. Testigos dieron aviso a los servicios de emergencia y paramédicos la trasladaron a un hospital, donde permanece internada.

#Ahome Una mujer resultó gravemente lesionada tras ser arrollada por un automóvil en el sector de la colonia Texas, en la ciudad de Los Mochis, este fin de semana. El hecho quedó grabado por cámaras de seguridad.



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De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Ahome, su estado de salud es delicado y su vida corre peligro. Hasta el momento, las autoridades informaron que el responsable no ha sido identificado.

La investigación continúa para ubicar al conductor que abandonó el lugar tras el impacto y deslindar responsabilidades.

Hombre queda grave tras ser presuntamente atropellado por su esposa en Mérida

En otro hecho, un hombre de 28 años permanece en estado crítico luego de que presuntamente fue atropellado por su esposa durante la madrugada del lunes en calles del centro de Mérida, Yucatán.

Los primeros reportes indican que la pareja viajaba en una camioneta cuando comenzó una discusión. El hombre descendió del vehículo y, presuntamente, la mujer aceleró y lo embistió antes de escapar.

#ÚLTIMAHORA Revelan IDENTIDAD de la mujer que 4tr0p3lló a su esposo en el Centro de #Mérida; ¿Quién es? 📣👇🤔https://t.co/Q15EhzCKYx — TV Azteca Yucatán (@AztecaYucatan) July 7, 2026

La víctima fue encontrada sobre una banqueta con traumatismo craneoencefálico severo y lesiones en el tórax, por lo que fue trasladada de urgencia a un hospital.

El vehículo involucrado fue localizado posteriormente en la colonia Centro, mientras las autoridades mantienen las investigaciones. Hasta ahora, la presunta responsable permanece prófuga.

