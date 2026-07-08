Un rayo sembró el caos en Oaxaca; alcanzó a turistas en Playa Bacocho

Las tormentas eléctricas que azotaron la costa de Oaxaca durante este lunes 6 de julio dejaron dos emergencias que movilizaron a los cuerpos de auxilio ; la más delicada ocurrió en Playa Bacocho, donde un rayo sorprendió a dos turistas que se encontraban cerca del lugar del impacto y requirieron atención médica por los efectos de la descarga .

Minutos después, otro incidente obligó a una nueva intervención de los servicios de emergencia cuando una palmera comenzó a incendiarse, presuntamente tras ser alcanzada por un rayo. Ambos hechos ocurrieron en el municipio de San Pedro Mixtepec.

¿Qué ocurrió con los turistas en Playa Bacocho?

El primer reporte se registró en Playa Bacocho, uno de los destinos más visitados de la costa de Oaxaca; ahí, personal de Protección Civil acudió para brindar atención prehospitalaria a dos turistas, originarios de Chihuahua y Tijuana, quienes resultaron afectados por la llamada tensión de paso, un fenómeno que puede presentarse cuando un rayo impacta el suelo y la corriente eléctrica se dispersa en la superficie.

Tras ser valorados por los equipos de emergencia, ambos visitantes fueron reportados fuera de peligro y posteriormente trasladados al hotel donde se hospedaban para continuar con su recuperación.

Un segundo rayo provocó el incendio de una palmera

Mientras los cuerpos de auxilio atendían el primer incidente, se recibió un nuevo reporte desde la colonia Granjas del Pescador; en ese punto, una palmera comenzó a arder luego de que, de manera preliminar, fuera alcanzada por otro rayo.

Bomberos trabajaron durante varios minutos para extinguir el fuego y realizar labores de enfriamiento, evitando que las llamas se extendieran hacia otras áreas cercanas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RAYO MATA A TURISTA Y DEJA A MUJER EMBARAZADA HERIDA EN MIRADOR DE CASCADA DE BASASEACHI, CHIHUAHUA

¿Por qué una tormenta eléctrica puede ser tan peligrosa?

Las autoridades recordaron que una tormenta eléctrica puede representar un riesgo incluso para personas que no reciben un impacto directo de un rayo; la energía liberada puede propagarse por el suelo y alcanzar a quienes se encuentran cerca del punto donde cae la descarga.

Por ello, durante este tipo de fenómenos se recomienda abandonar playas, campos abiertos y cualquier sitio expuesto, además de evitar refugiarse bajo árboles, palmeras o estructuras aisladas que puedan atraer las descargas eléctricas.

Ante el pronóstico de lluvias y actividad eléctrica en distintas regiones de Oaxaca, Protección Civil exhortó a la población y a los visitantes a mantenerse atentos a los avisos meteorológicos y suspender actividades al aire libre cuando se detecten relámpagos o truenos.