Denuncian a Alejandro Moreno por violencia política en razón de género

Ciudad de México.- Nallely Gutiérrez Gijón, Consejera Nacional Partido Revolucionario Institucional (PRI) , acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México para presentar una denuncia formal en materia penal contra del dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, por el delito de violencia política en razón de género, “existen otras tres denuncias que vamos a ratificar en un momento más una por amenazas y otra por el delito electoral”, dijo.

En las escalinatas de acceso al búnker capitalino la simpatizante del revolucionario institucional asegura que las amenazas en su contra se han venido registrando desde hace dos años y han venido aumentando de intensidad después de la denuncia a Alejandro Moreno “Alito” ante la Unidad de Inteligencia de Financieros (UIF), “si temo por vida y por la de mi familia, ya en días anteriores han notificado en mi domicilio particular y han hecho pública mi dirección particular además todas las agresiones que he sufrido de manera personal, por llamadas telefónicas, a través de redes sociales y por ello es que estoy presentando esta denuncia, primero para defender a estas mujeres por dedicarnos a una acción política y por denunciar actividades ilícitas e irregulares dentro de un partido político no podemos ser objeto de violencia política en razón de género.”

Nallely Gutiérrez Gijón asegura que 10 priistas más están implicados

En la denuncia, por quien también fuera secretaria de Vinculación Ciudadana del PRI, además de Alejandro Moreno, 10 priistas más están implicados en las supuestas amenazas y agresiones de las que ha sido víctima, “está el secretario de la juventud Iram que ahorita lo hizo diputado plurinominal federal y ha sido alguien de los que mas ha estado tanto en redes sociales como en WhatsApp agrediendo, el dijo que me iba a topar con pared”, añadió.

También te puede interesar: Actualizan a “liberado” el estatus de Eduardo Arellano Félix

Nalley Gutiérrez pidió la renuncia de Alejandro Moreno y que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, le de seguimiento a las investigaciones que hay en contra del ex dirigente del PRI en la capital, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, por los que ya es acreedor a una orden de aprehensión.