Denuncian a comediante Marco Polo por parodiar a Clara Luz

Por dos parodias sobre Clara Luz Flores Carrales, candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León, el comediante Marco Polo fue denunciado ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) del estado.

El comediante compartió un video en su canal de YouTube donde dio a conocer esta noticia y explicó que por ello no ha subido más contenido de sátira política a sus diferentes redes sociales.

“En semanas pasadas me llegó un citatorio de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Venía de parte de una exalcaldesa de un municipio de Nuevo León, que actualmente es candidata a la gubernatura del estado”, explicó.

Te puede interesar: Vázquez Mota señala a Fox y Calderón por violencia de género

“Lo que yo hago es actuación, es una farsa, no implica una verdad auténtica. No estoy interesado en generar polémica a través de este tema, yo informo de esta situación porque son mi audiencia y porque constantemente me preguntan sobre los videos que tuve que quitar de mis redes”, detalló.

Si es verdad que me denunciaron amigos, directamente una candidata a la Gubernatura de NL, ya saben de qué partido. Llevo semanas yendo a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Denme chance de salir de la rueda de prensa hoy, y al ratito platicamos. — Marco Polo (@LordMarcoPolo) March 9, 2021

¿Cuál fue el motivo de la denuncia?

Como parte de su contenido, el comediante grabó hace unas semanas una parodia de la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León, y su esposo, Abel Guerra.

Por estos hechos, Marco Polo ofreció una disculpa a Flores Carrales, donde señaló que en su afán de comunicar su universo, falló de manera inconsciente y el mensaje se distorsionó.

“Quiero ofrecer disculpas a título personal y a nombre de todo mi equipo de trabajo a la candidata a la gubernatura del estado por Morena, Clara Luz Flores, por cualquier comentario o alusión a su persona donde se pudiese haber sentido violentada”, expresó.

Aunque el asunto legal de este caso está enfocado en el tema de la violencia política de género, Marco Polo aseguró que su intención nunca fue despreciar el esfuerzo de las mujeres en la vida pública.

“Nadie tiene el derecho de limitar mi libertad de expresión, es increíble que muchas veces entre mujeres en lugar de echarnos la mano nos pongan el pie”, añadió.

Marco Polo es un comediante que ha ganado popularidad en Nuevo León gracias a su personaje Senathor, el cual es una parodia de Samuel García, otro candidato a la gubernatura del estado por Movimiento Ciudadano.

ME DENUNCIARON | MARCO POLO

Te puede interesar: Revelan foto inédita de AMLO con su primera esposa en una protesta