La depresión en hombres: Un enemigo silencioso

La depresión no solo afecta a las mujeres, de hecho, de acuerdo con el Instituto Nacional de la Salud Mental en Estados Unidos, este trastorno afecta a un gran número de hombres.

Los síntomas pueden ser muy diferentes, pues sus amigos, familias o incluso médicos podrían confundirlos; los hombres deprimidos pueden parecer enojados o agresivos en lugar de tristes. Los motivos son difieren.

“Me deprime eso. La soledad.”, cuenta Víctor, un trabajador de limpia

Experto señala que detrás de un “macho alfa” puede haber dolor y sufrimiento

La depresión en los hombres es un enemigo silencioso, pues detrás de un “macho alfa”, podría existir un cuadro de dicho trastorno.

“Es importante considerar que detrás de éste ser, un macho alfa o sostenerte ahí pues hay mucho dolor, sufrimiento y sobre todo en muchos casos, depresión”, comenta Jorge Zetina, terapeuta de Género y Desarrollo AC.

¿Cuáles son las causas de la depresión en hombres?

Existen diversas causas que desencadenan la depresión en los hombres, las cuales van desde problemas personas, hasta deudas; y aunque sonríen, la depresión los consume.

“Por problemas financieros, por problemas con la esposa, problemas de trabajo y tu mismo te los callas, los traes dentro pero por dentro te estas quebrando, ¿no?”, cuenta Munir, un comerciante.

“A lo mejor la falta de alguna pareja. Ahora mi mamá pues ya también ya no vive, ella ya falleció hace 14 años y sí la extraño mucho.”, agregó Víctor.

“La separación de mi esposa, eso a pesar de que ella falleció después y han pasado muchos años siempre tengo ese recuerdo de que pude haber hecho, que pude haber cambiado y no lo hice, eso me deprime un poco.”, confiesa Alfredo, camarógrafo.

“Me engañaron a mi, al ver los mensajes y decir ¿por qué a mi? Y el tratar de siempre llegar y tratar como que ahhh (sonríe), por dentro me sentía fatal, me sentía la peor basura del mundo.”, relató César, un chef.

¿Cuáles son los síntomas de un hombre deprimido?

Al hablamos de síntomas, síntomas que nos dejan ver que hay depresión detrás de un hombre, los expertos señalan las siguientes:



Cambios en la alimentación (tener mucha hambre o poca hambre).

Cambios en el estado del sueño, dormir menos o dormir mucho más.

Abocarse muchísimo al trabajo.

Pasar muchas horas trabajando.

Aislamiento.

Pasar muchas horas en el gimnasio.

Pasar muchas horas jugando videojuegos.

Pasar muchas horas consumiendo productos de internet.

Por si fuera poco, un hombre en depresión es propenso a:

- La violencia

- El alcohol y las drogas

- Al crimen



- Al suicidio