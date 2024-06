Depresión, la enfermedad del siglo que puede manifestarse de varias formas

La salud mental es tan importante que no debe pasar desapercibida en cualquiera de sus manifestaciones. En este mundo existen batallas visibles, pero hay otras muy difíciles de detectar; la depresión es una de ellas y le llaman la enfermedad del siglo.

La depresión no necesariamente es tristeza, también podría expresarse con euforia. Ataca a cualquier persona y puede manifestarse de múltiples formas, como tristeza, enojo, apatía, desinterés, falta de apetito, entre otros.

“Estar deprimido no se alivia exclusivamente con motivación y con fuerza de voluntad (…) los pacientes que tienen depresión, tienen sus dos manos, tienen sus dos piernas, pero no se sienten con la capacidad de usarlos”, explica Alfonso Corona, psiquiatra.

Rocío Vázquez no se dio cuenta de que la padecía hasta que empezó a dejar de hacer actividades tan simples de la vida cotidiana. “Me estaba levantando cada vez más tarde. Me empezaba arreglar menos (…) me doy cuenta de que no es una cosa de echarle gana. Va más allá, tiene que ver con una cosa química del cerebro que por más espiritualidad, hobbies, familia que te rodees, amigos que te rodees, no lo logras”, cuenta.

Mexicanos mayores de 20 años ha presentado síntomas depresivos

Ella recibió terapia y un tratamiento médico que le modificó la vida, pero el ejercicio, la meditación y la aceptación también le ayudaron. “Yo creo que atenderse es lo primero. Es una cosa de que en tu cerebro algo no está funcionando y sí necesitas esta dosis de algo para que funcione mejor”, comenta.

El especialista cuenta que “se ha acelerado la cantidad de personas que experimentan un episodio depresivo mayor, a veces a edades más tempranas”.

La Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica dio a conocer que el 16.5 % de los mexicanos mayores de 20 años ha presentado algún momento de sus vidas síntomas depresivos. Si es su caso ni lo piense, acuda sin prejuicio y de inmediato al psicólogo o al psiquiatra.