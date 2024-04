“Ya no quiero vivir así”: La dura realidad del desabasto de medicamentos psiquiátricos en México

El desabasto de medicamentos en México sigue siendo un auténtico martirio para la población más vulnerable. En esta ocasión, pacientes con enfermedades mentales hablan sobre la desgarradora realidad que es vivir en un país sin la atención médica adecuada.

Yesenia, padece trastorno bipolar y ansiedad generalizada. Desde hace meses, no ha podido encontrar los medicamentos que necesita para controlar sus síntomas. Esta situación la ha llevado prácticamente al borde del colapso: “Yo sí le decía a Dios, literal, mira, si ya no me vas a dejar vivir bien, plenamente como antes, quítame ya la vida, ya no la quiero, porque vivir así, no es vivir”.

Lamentablemente, Yesenia no es la única porque miles de personas con enfermedades mentales en México se encuentran en una situación similar. El desabasto de medicamentos psiquiátricos ha alcanzado niveles críticos, poniendo en riesgo la vida y la salud de miles de personas.

Familias desesperadas denuncian la falta de medicamentos

Blanca, madre de un hijo de 27 años con esquizofrenia, epilepsia y retraso mental, es una de las tantas familias desesperadas por la falta de medicamentos. Ha recorrido sin éxito farmacias, hospitales y centros de salud en busca del tratamiento que su hijo necesita: “De repente dijeron, agotado, no hay, no hay, así de plano te dicen, no hay. Tenemos problemas con el laboratorio”.

Pese a que el gobierno de México había prometido solucionar el problema del desabasto, hasta ahora, no ha tomado medidas efectivas: “Si bien, la salud siempre estaba en el abandono, antes estábamos mal, pero hoy estamos peor, peor definitivamente”: dice el Dr. Juvencio Lozano, Director del Centro de Salud Xochitlán.

Lozano explica que el desabasto se debe a la inhabilitación de una empresa farmacéutica que distribuía muchos de los medicamentos psiquiátricos que se utilizan en México.

Pacientes psiquiátricos exigen justicia y solución a desabasto

Yesenia y Blanca, al igual que miles de personas con enfermedades mentales en México, se sienten abandonadas por el gobierno: “Yo si le haría un llamado fuerte al gobierno actual, que sostenga lo que dice, porque son mentiras, son palabras que se las lleva el viento”.

Las personas con enfermedades mentales en México exigen al gobierno que tome medidas urgentes para solucionar el problema del desabasto de medicamentos: “Nos sentimos burlados”.