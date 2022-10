Derrame de hidrocarburo contamina siete playas de Oaxaca

En Oaxaca, elementos de Protección Civil de Salina Cruz en el Istmo de Tehuantepec confirmaron el derrame de hidrocaburo, conocido como crudo ligero, en al menos siete playas de esta región.

El primer reporte se registró en playa Brasil, donde la mancha de hidrocarburo alcanzó un área de 10 kilómetros, de ahí se extendió 19 millas naúticas hacia Huatulco.

“Nosotros en el municipio de Salina Cruz si tenemos la presencia de un derrame de hidrocarburo que desconocemos de donde proviene, puede ser de alguan monoboya, de algún barco averiado, o de la carga, en el transcurso de la carga de la monoboya a algún barco, no conocemos el origen”, explicó Rafael Ramírez López, director de protección Civil de Salina Cruz.

Daños por derrame de hidrocarburo

De acuerdo a las autoridades de Protección Civil, la presencia de este crudo ligero, puede causar afectaciones a la salud.

“Vamos a cerrar todas las playas, para evitar la pesca rivereña, la pesca del ostión, para que los turistas no vengan a estas playas, van a estar cerradas las playas, no pueden bañarse y también a los surfistas también le vamos a prohibir por el momento eh practicar ese deporte”, señaló Rafael Ramírez López, director de protección Civil de Salina Cruz.

Palaperos y comerciantes de playa Brasil son los más afectados ya que estos meses representan la llegada de surfistas que impulsan la actividad económica local.

“Ahorita con este derrame, pues ya no se puede verdad, los surfistas no pueden entrar al agua que van a terminar embarrados ahora si, de este mateial que no se que sea, pero parece chapopote”, dijo Sandra Velázquez, una de las palaperas de playa Brasil.

Hasta el momento Petróleos Mexicanos no ha emitido ningún comunicado sobre este derrame; sin embargo, el daño ecológico es evidente, en playa brasil una tortuga de la especie golfina perdió la vida, mientras nadaba en la mancha de hidrocarburo…