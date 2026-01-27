Logo Inklusion Sitio accesible
Fuga de combustible en Tlahuelilpan, Hidalgo; lugar donde murieron 137 personas hace 7 años

Una nueva fuga de combustible en San Primitivo puso en alerta a Tlahuelilpan, un municipio marcado por el huachicol y una tragedia que aún duele.

Escrito por:  Oscar Morales

Con información de: Leonardo Herrera / Azteca Hidalgo

Una fuga de combustible registrada en la comunidad de San Primitivo, en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, encendió nuevamente las alertas entre autoridades y habitantes de la región. Aunque el gobierno estatal aseguró que la situación ya fue controlada y no representa un riesgo para la población, el llamado fue claro: mantenerse alejados del lugar y seguir únicamente información oficial.

El gobernador Julio Menchaca informó cerca del mediodía que se había detectado la fuga y que las unidades de emergencia ya trabajaban en la zona. A través de un mensaje, pidió a la población no acercarse al sitio y mantenerse atenta a las indicaciones del personal especializado.

Durante la emergencia, fueron desalojados estudiantes y docentes de las primarias Leona Vicario y Josefa Ortiz de Domínguez, además de la Preparatoria 6 y Cobaeh por la fuga en el ducto de Petróleos Mexicano (Pemex), derivado de una presunta toma clandestina en Tlahuelilpan, protección civil municipal la reporta controlada y equipo técnico trabaja en el sellado.

Controlan fuga de combustible en Tlahuelilpan

Horas después, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo confirmó que elementos estatales brindaron resguardo y protección en la colonia San Primitivo, además de coordinarse con Pemex, instancia responsable de atender técnicamente la fuga.

De acuerdo con la dependencia, la situación se encuentra totalmente bajo control y no representa un peligro inmediato para la población. Sin embargo, se reiteró el exhorto a no acercarse a la zona afectada, ya que este tipo de incidentes puede escalar si se ignoran las medidas de seguridad.

Las autoridades recordaron que, ante cualquier emergencia o reporte ciudadano, están disponibles las líneas 911 y 089.

Huachicol: una sombra que sigue presente en Hidalgo

Hasta ahora, no se ha confirmado si la ruptura del ducto está relacionada con el robo de combustible. No obstante, el contexto en Hidalgo mantiene encendidas las alertas. Grupos delictivos continúan operando en los ductos de Pemex, lo que ha colocado al estado entre los primeros lugares a nivel nacional en este delito.

Datos recientes señalan que en Hidalgo se registran, en promedio, ocho perforaciones ilegales al día, una cifra que refleja la magnitud del problema. Regiones como Tula han sido particularmente golpeadas, no solo por el huachicol, sino también por la violencia que lo acompaña: ejecuciones, enfrentamientos y control territorial por parte de grupos criminales.

Este escenario vuelve inevitable que cada fuga de hidrocarburo despierte sospechas y preocupación, incluso cuando las autoridades insisten en que no hay riesgo para la población.

Tlahuelilpan y la herida abierta de 2019

El municipio de Tlahuelilpan carga con un recuerdo que sigue pesando. El 18 de enero de 2019, una fuga de combustible derivó en una explosión que dejó 137 personas muertas, muchas de ellas calcinadas por las intensas llamas. La tragedia marcó a la comunidad y se convirtió en un símbolo del costo humano del huachicol.

Por eso, aunque en esta ocasión las autoridades aseguran que el incidente está controlado, el temor persiste entre los habitantes. La recomendación sigue siendo la misma: no acercarse a la zona, no difundir rumores y mantenerse informados solo por canales oficiales.

