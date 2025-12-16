“Vivía su sueño”: despiden en Veracruz a Jade Romero, ciclista accidentada en Toluca

La comunidad deportiva del sur de Veracruz vivió una jornada de profundo duelo tras la despedida de Jade Romero Peña, joven ciclista originaria de Coatzacoalcos, quien murió luego de sufrir un accidente en Toluca , Estado de México. Su muerte generó una ola de consternación entre familiares, amigos, además de deportistas que la acompañaron en su último adiós.

Cabe señalar que el cuerpo de la ciclista fue recibido por más de un centenar de ciclistas, quienes formaron una emotiva guardia de honor, recordando a Jade como una atleta disciplinada, carismática y llena de sueños.

El fallecimiento de la ciclista Jade Romero Peña, originaria de Coatzacoalcos, tras un accidente en Toluca, ha dejado un profundo dolor entre familiares, amigos y la comunidad deportiva del sur de Veracruz.



¿Quién era Jade Romero Peña?

Jade Romero Peña era considerada como una promesa del ciclismo, recientemente integrada a un equipo profesional, decisión que la llevó a despedirse de su comunidad semanas antes de su muerte. Sus familiares destacaron que la joven se encontraba cumpliendo uno de sus sueños, con planes claros de crecimiento deportivo a nivel internacional.

Su tía, Yomira Peña, compartió que Jade tenía programado regresar a Veracruz para las vacaciones decembrinas, antes de retomar su preparación rumbo a nuevos retos en Europa: “Ella llegaba el 20 a tomar sus vacaciones decembrinas… tenía siempre ganas de llegar a San Marino, a Italia, de alcanzar sus sueños, y estamos seguros de que los está alcanzando”.

Así fue el emotivo homenaje de ciclistas y familiares a Jade Romero Peña

El homenaje comenzó con una misa de cuerpo presente en la Catedral San José, en donde familiares y amigos despidieron a Jade entre aplausos, lágrimas y fotografías que recordaban su trayectoria deportiva. Posteriormente, el cortejo fúnebre avanzó rumbo al panteón municipal, escoltado por ciclistas que portaban sus bicicletas como símbolo de respeto, además de admiración.

Diego, ciclista de Coatzacoalcos, recordó a Jade por su energía y sonrisa: “Siempre la vamos a tener presente por el brillo que tenía, por la sonrisa y por las ganas que tenía”. Por su parte, Édgar Ortiz, también ciclista, destacó su fortaleza: “Muy fuerte, aferrada a luchar, con muchos sueños que logró alcanzar”.

El legado de Jade Romero en el ciclismo veracruzano

Uno de sus últimos entrenadores, José López, recordó la convicción con la que Jade decidió seguir su camino profesional:“Le pregunté si realmente quería hacer esto y me dijo llorando que sí, que quería vivir ese sueño”.

Para la comunidad deportiva del sur de Veracruz, Jade Romero Peña deja un vacío irreparable, pero también un legado de esfuerzo, pasión y perseverancia que seguirá inspirando a nuevas generaciones; ¿cómo honrar el legado de jóvenes atletas que entregan su vida a sus sueños?