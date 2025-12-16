VIDEO: Caos y destrozos tras ataque con bombas molotov en tienda de abarrotes de Ciudad Juárez

El violento ataque ocurrió en segundos y dejó miedo, pérdidas y una investigación en curso. Una tienda de abarrotes ubicada en la colonia La Cuesta, en Ciudad Juárez, Chihuahua , fue incendiada de manera intencional luego de que un sujeto descendiera de un automóvil blanco y arrojara bombas molotov al interior del negocio, donde se encontraban exhibidas frituras y mercancía recién surtida.

Ataque con bombas molotov deja destrozos tras incendio en Ciudad Juárez

La afectada, Arcelia Muñoz, relató que todo sucedió durante el pasado fin de semana, cuando se encontraba con su familia.

“Cuando mi esposo me grita y salgo yo, aquí estaba todo prendido, fue fin de semana, yo acababa de surtir todos mis exhibidores”, narró.

De acuerdo con el testimonio, el agresor lanzó al menos dos botellas con gasolina encendida.

“Aquí dejaron una bomba, una botella con gasolina prendida, entonces prendió todo esto y allá aventaron otra”, explicó Arcelia, al señalar distintos puntos del local.

Vecinos evitan tragedia en tienda de Ciudad Juárez, apagan incendio tras ataque con bombas molotov

Vecinos de la zona acudieron de inmediato al notar el incendio, justo cuando el presunto responsable salía de la tienda. Aunque no lograron alcanzarlo, regresaron para ayudar a sofocar el fuego.

“Comenzaron a echar agua y soda y todo lo que hallamos”, recordó la afectada.

Atacan comercios en #CiudadJuárez



Sujetos con bombas molotov atacaron la tienda de doña Arcelia, horas más tarde, un negocio de autopartes sufrió un incendio intencional.



¿Hasta cuándo parará la violencia?@reynaldolarar con la información en #PrimeraLínea pic.twitter.com/KERV6mvB5b — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 16, 2025

Gracias a la rápida reacción de los vecinos, solo una parte de la mercancía resultó dañada. Incluso, Arcelia logró evitar que el fuego se propagara por completo.

“Una la aventaron ahí; su intención era prender eso y todo esto, como dos fuegos. Yo la aventé con el pie porque aquí estaba prendido todo esto, yo pateé la botella”, relató.

Horas después, a varias cuadras del lugar, se registró otro incendio intencional, esta vez en un negocio de autopartes. Nuevamente, vecinos lograron apagar las llamas antes de que el fuego alcanzara vehículos y viviendas cercanas.

Ante estos hechos, la Fiscalía de Chihuahua informó que ya se investigan ambos incendios provocados, ocurridos en la colonia La Cuesta de Juárez, con el objetivo de identificar al responsable y esclarecer si los ataques están relacionados.