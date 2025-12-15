Monterrey se prepara para el Mundial 2026: Más allá del estadio, un destino turístico que combina deporte y naturaleza

Monterrey, Nuevo Léon ya se está preparando para ser una de las sedes de este Mundial 2026 celebrado en México, Estados Unidos y Canadá. El Parque Fundidora será el centro de la fiesta mundialista fuera del estadio. Este pulmón urbano, resultado de la transformación de un antiguo complejo industrial, ha sido elegido como la sede principal del Fan Fest.

Se espera que el parque reciba diariamente hasta 120 mil personas de todo el mundo. Las adecuaciones en el Fundidora buscan garantizar la mejor experiencia, siendo bien recibidas por los habitantes de Monterrey, quienes destacan la mejora en un parque ya de por sí atractivo.

El nuevo parque del agua en Monterrey

A la par de las mejoras en el Fundidora, se inaugurará en marzo el Parque del Agua , un proyecto ambicioso ubicado cerca del “Gigante de Acero” (Estadio BBVA). Este nuevo espacio ecológico de 80 hectáreas contará con cuatro lagos, zonas deportivas, un área canina y un foro al aire libre con capacidad para cuatro mil personas, pensado para albergar eventos y actividades durante el torneo. Los residentes han manifestado su entusiasmo por tener más áreas de recreación y espacios para recibir a los visitantes.

Monterrey: Naturaleza y espacios urbanos para el turista

La “Ciudad de las Montañas” ofrece una combinación ideal para el turismo. Los visitantes podrán disfrutar de:



Paseo Santa Lucía y Macroplaza: Recorridos en lancha, museos y conexión directa con el centro históric.

Espacios Naturales: El Chipinque trekking y aventura a pocos minutos de la ciudad.

Monterrey propone que la experiencia mundialista se extienda a la naturaleza y a la cultura local.

México: País tricampeón en la historia del mundial

El Mundial de 2026 marcará la tercera ocasión en que México es anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA, convirtiéndose en el único país en albergar el torneo tres veces.





México 1970: Recordado por la consagración de Pelé y la icónica Selección de Brasil.

Recordado por la consagración de Pelé y la icónica Selección de Brasil. México 1986: Famoso por la “Mano de Dios” y el genio de Diego Armando Maradona, que llevó a Argentina a la gloria.

Monterrey, junto a las otras sedes mexicanas, escribirá un nuevo capítulo en esta rica historia futbolística.