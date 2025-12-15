Michoacán emitirá fichas de búsqueda para mascotas: “Los animalitos merecen ser cuidados”

El Congreso de Michoacán aprobó una iniciativa para utilizar fichas de búsqueda en caso de que las mascotas se extravíen, lo que ayudará a que los trabajos para su localización sean más rápidos.

Sin discusión, el Pleno del Congreso local aprobó, con 27 votos a favor y cero en contra, la estandarización de una cédula y la activación de protocolos de actuación, para buscar a los animales de compañía que se reporten como perdidos.

El proyecto fue presentado por los diputados Juan Carlos Barragán Vélez y María Itzé Camacho Zapiaín, el pasado 3 de julio de 2025, al considerar que los animales de compañía ocupan un lugar importante en la vida de las familias.

“Muy bien, porque los perritos, los animalitos, merecen ser cuidados”, dijo una persona, quien ve positivamente esta iniciativa; sin embargo, otros ciudadanos se dicen preocupados de que esto entorpezca el trabajo de las autoridades.

“No es que no sean importantes, pero nunca se va a comparar con la vida de un niño y si no afecta en su búsqueda de ellos está bien”, mencionó Gabriela Hernández, vecina entrevistada por Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Personal especializado en búsqueda de personas no participará en la localización de mascotas, ya que las fichas se harán en los centros de atención animal de cada ayuntamiento.

¿Cuántas mascotas hay en México?

En nuestro país, hay 25 millones de hogares con mascotas, lo que representa el 69.8% de las viviendas en todo el país, según datos de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado 2021 del INEGI.

De los 80 millones de mascotas que habitan en México, más de 43 millones son perros; las entidades con más “lomitos” como miembros de los hogares son:



Estado de México

Veracruz

CDMX

Puebla

Guanajuato

En el caso de la CDMX, las autoridades establecieron un Registro Único Digital para Animales de Compañía (RUAC) , el cual incluye datos de identificación de los tutores y las mascotas.

Su objetivo es contar con un registro, que es gratuito, para acceder a servicios que otorgan las autoridades capitalinas, como ayuda en caso de extravío, accidentes, maltrato o crueldad animal.

