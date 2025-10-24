Desalojan Facultad de Ciencias de la UNAM por amenaza de bomba

La Facultad de Ciencias de la UNAM

fue desalojada tras recibir una amenaza de bomba.

Reportes indican que que tienen hasta las 20:00 horas para localizar y desactivar el artefacto, mientras se mantienen las medidas de seguridad y el perímetro cerrado.

Hasta el momento, no se reportan heridos y personal especializado realiza las labores correspondientes.

*información en desarrollo *