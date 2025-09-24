¡Alarma en la UNAM! Evacúan Prepa 6 por presunta amenaza de bomba

Alumnos, docentes y personal administrativo de la Escuela Nacional Preparatoria N.º 6 “Antonio Caso”, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), habrían sido desalojados tras una presunta amenaza de bomba.

De acuerdo con los primeros reportes, en los baños de hombres fue localizada una hoja de papel con un mensaje escrito que decía: “Pusimos una bomba, encuéntrenla”.

Activan protocolos de emergencia por amenaza de bomba

Ante esta situación, se implementaron protocolos de seguridad para resguardar a la comunidad escolar y permitir la revisión del inmueble. Hasta el momento, no se ha informado sobre el hallazgo de ningún artefacto explosivo ni sobre personas responsables del mensaje.

Las autoridades de la UNAM y de la Preparatoria 6 se mantienen en coordinación con los cuerpos de emergencia para garantizar la seguridad de los alumnos, mientras que padres de familia y estudiantes aguardan información oficial sobre el regreso a clases.

Amenaza de bomba en la Prepa 5: Así fue el desalojo de la institución de la UNAM

Este no es un hecho aislado. Apenas el pasado 7 de abril, la Escuela Nacional Preparatoria N.º 5 “José Vasconcelos” también fue evacuada tras una alerta por un objeto sospechoso. En aquella ocasión, se localizó una maleta que contenía un teléfono celular conectado a un contador numérico y dos botellas con líquido azul, lo que generó alarma entre la comunidad.

Elementos del agrupamiento “Zorros” de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al plantel y, tras la revisión, determinaron que el supuesto artefacto no representaba peligro alguno. Con este nuevo episodio en la Prepa 6, ya son dos las preparatorias de la UNAM que enfrentan desalojos por amenazas de bomba en lo que va del 2025

