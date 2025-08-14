DeSantis da luz verde al “Deportation Depot”: ¿qué implica y por qué genera controversia?

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció la creación de un segundo centro de detención para inmigrantes indocumentados apodado “Deportation Depot”, ubicado en la antigua prisión Baker Correctional Institution, al norte del estado.

Esta acción respalda aún más la política migratoria agresiva impulsada desde la administración de Donald Trump.

¡Listo en semanas! Florida activará “Deportation Depot” para acelerar deportaciones

¿Qué es Deportation Depot? Este nuevo centro de detención de migrantes estará activo en el predio en desuso de la prisión de Baker, a unos 70 kilómetros al oeste de Jacksonville. La infraestructura, ya existente, por lo que se permitirá una apertura rápida, con capacidad inicial para mil 300 personas, expandible hasta dos mil, según la demanda.

Florida is setting the standard for states in working with the Trump Administration to protect Americans from the scourge of illegal immigration. We have more 287(g)-certified officers than any other state, and these Florida law enforcement professionals are working with our… pic.twitter.com/6MwvX9EscW — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) August 14, 2025

¿Por qué surge “Deportation Depot”?

Esta medida complementa el polémico centro en los Everglades, conocido como “Alligator Alcatraz”, actualmente bajo escrutinio legal por supuestos abusos contra los detenidos y daños ambientales. Varios grupos civiles y comunidades indígenas han demandado el cierre, mientras un juez federal ha ordenado detener la construcción.

DeSantis justificó la nueva instalación como una solución más eficiente y económica: “Listo para operar pronto, rápidamente y sin retrasos”.

Governor DeSantis Expands Florida’s Capacity to Detain and Deport Illegal Aliens via new “Deportation Depot” https://t.co/ojfah0lDd5 — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) August 14, 2025

¿Quién lo operará “Deportation Depot”?

“Deportation Depot” estará administrado por la Guardia Nacional de Florida junto con contratistas estatales. La inversión estimada asciende a 6 millones de dólares, costo que espera ser reembolsado con fondos federales.

El funcionario responsable del operativo, el director de Emergencias, Kevin Guthrie, detalló que la transformación del sitio tomará entre dos y tres semanas. Cabe señalar que este anuncio subraya el compromiso de Florida con una política migratoria restrictiva, priorizando procesamiento y deportación rápida sobre retención prolongada.

Críticos advierten que este modelo deteriora derechos humanos básicos, mientras aliados lo celebran como una estrategia eficaz para el control migratorio; ¿detiene esta estrategia la migración irregular o criminaliza y deshumaniza las fronteras?

I sat down with Florida’s new Lieutenant Governor Jay Collins. He’s ready to roll! pic.twitter.com/23aF1zeAst — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) August 14, 2025

Cabe decir que con “Deportation Depot”, Florida no solo expande su capacidad para retener y deportar migrantes, sino que redefine la operativa migratoria estatal como modelo para otros estados afines ideológicamente y alineados a la administración Trump-