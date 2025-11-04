Durante el primer año del actual sexenio, Michoacán se ha convertido en el estado más violento para los alcaldes en México, con diez asesinatos registrados. El caso más reciente es el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, un hecho que volvió a encender las alertas sobre la inseguridad y la violencia política en el país.

Con todos estos asesinatos, se hace presente el miedo en todo el territorio nacional, en Puebla, dos alcaldes han solicitado seguridad, Manuel Alejandro Porras Florentino de Huixcolotla, municipio ubicado en el triángulo rojo y Delfino Hernández Hernández, alcalde de Eloxochitlán, ambos recibieron amenazas de presuntos grupos criminales, municipios que están ligados con varios crímenes como el robo de combustible, la extorsión y el narcomenudeo.

Las autoridades han confirmado que ya cuentan con medidas de seguridad; sin embargo, no son el único estado, en Jalisco ya se han protegido a cuatro alcaldes más por amenaza y, estas solicitudes, van en aumentado tras el asesinato Carlos Manzo en Uruapan.

Buscan con urgencia al ex alcalde de Zinapécuaro, Alejandro Correa Gómez

Mientras tanto, Alejandro Correa Gómez, ex alcalde de Zinapécuaro, Michoacán, se mantiene desaparecido. Son tres días ya fue visto por última vez el pasado 1 de noviembre en tierras coloradas en Ciudad de Hidalgo, durante la feria regional de Todos los Santos.

En entrevista en Hechos AM con Otoniel Martínez, Vaitiare Mateos y Leo Arriaga, su hermana, Jaqueline Correa, relató entre lágrimas que desde esa fecha no ha habido llamadas, mensajes ni señales de vida, y pidió apoyo para intensificar la búsqueda.

“Perdimos el contacto con él el día 2 de noviembre, ya no entraban las llamadas ni los mensajes. Contactamos a los compañeros con los que asistió al evento, pero ellos tampoco sabían nada. Fuimos al hotel donde se hospedaba y ahí estaban sus pertenencias y su camioneta, pero él nunca regresó", explicó Jaqueline Correa.

Ante esa situación, la familia acudió a las autoridades competentes para denunciar la desaparición. Desde entonces, la Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía de Michoacán mantienen un operativo en la zona, rastreando la ubicación del celular del exalcalde.

¿Qué dicen las autoridades sobre la búsqueda de el ex alcalde Alejandro Correa Gómez?

“Ayer estuvimos con la Fiscalía, se levantaron las declaraciones de quienes estuvieron con él antes de perder el rastro. Hoy habrá un operativo con la Comisión Estatade Búsqueda y la Fiscalía, ya que logramos obtener algunas ubicaciones del celular”, explicó Jaqueline Correa.

Las autoridades locales mantienen coordinación con cuerpos de emergencia y voluntarios, mientras la familia insiste en no bajar la guardia: “Lo vamos a seguir buscando”.