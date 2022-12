Buscan a dos amigas, las menores desaparecieron en Jalisco

Las menores Yazarhi Yamileth Ruíz y Tania Ivette Castillo de 14 años, desaparecieron desde el 15 de diciembre en la Colonia Cima del Sol, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Ambas salieron de la Secundaria Mixta número 79 pero nunca volvieron a casa. A decir de Daniela, la mamá de Yamileth, la última llamada que tuvo con su hija fue 20 minutos antes de que ya no volviera a saber de su paradero.

“Porque yo hablé con mi hija faltando como un 10 a la 1, me comunico con mi hija y me dice que vienen por otra calle que porque había mucha gente por esa; pero pasaron 20 minutos, 25 minutos y no, no llegaba,” dijo Daniela Ruiz, mamá de Yamileth.

Yazarhi es la mayor de sus hermanas y sus padres al igual que los de su amiga, se encuentran desesperados por saber en dónde se encuentran, pues no tienen pistas exactas de en dónde o en qué calle, ambas menores desaparecieron.

Además Daniela Ruiz, mamá de Yamileth agregó: “nadie nos dice una noticia certera pues, algo que realmente podamos ver con ella. Ahorita estamos destrozadas porque no sabemos nada, ahorita nos dicen que ya las vieron aquí, ya las vieron allá.”

Aunque han contado con el apoyo de vecinos y testigos, aún no encuentran las pruebas suficientes. Lo que más desean en estos momentos es que dejen de pasar las horas sin saber algún rastro de ellas.

“Entre más tiempo pasa, es más tiempo perdido para nosotros porque no sabemos en dónde está ni en dónde buscarlas, ya no sabemos a dónde ir, a dónde caminar o a donde ir a buscar,” finalizó la entrevista para Fuerza Informativa Azteca, Daniela Ruiz, mamá de Yamileth.

Ambas adolescentes ya se encuentran bajo las investigaciones de la Fiscalía de Jalisco. Sus familiares aseguran que las menores son muy unidas, porque cada segundo que viven, están con la esperanza de que en los próximos días podrán localizarlas.