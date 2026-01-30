Jesús Alexis Guzmán Vázquez, de 19 años, desapareció en Mexicali, Baja California, en diciembre de 2025 y la fiscalía estatal confirmó que fue encontrado sin vida, sin embargo, el caso ha causado extrañeza por la forma en cómo fue localizado.

La fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez, reveló detalles clave, los cuales apuntan a un caso que involucraría a supuestos santeros . ¿Qué se sabe del caso?

Joven fue privado de la libertad e Mexicali estuvo en cautiverio

Jesús Alexis Guzmán Vázquez era apodado “El Chon”, y fue privado de la libertad el 25 de diciembre de 2025, de acuerdo con el reporte de búsqueda.

Desapareció tras salir de su casa ubicada en la colonia Ampliación Solidaridad, en Mexicali. La fiscal indicó que el joven estuvo en cautiverio en un domicilio en la colonia Popular Leandro Valle.

“El Chon” fue torturado tras ser privado de la libertad en Mexicali

La información de la fiscalía señala que el joven fue víctima de agresiones físicas en diversas ocasiones durante el tiempo en que estuvo bajo cautiverio.

En ese tiempo la víctima “fue sometida físicamente, atada de pies y manos y agredida de manera reiterada, siendo posteriormente asfixiada, lo que provocó la perdida de la vida”.

Calcinaron cuerpo de Jesús Alexis Guzmán Vázquez para borrar evidencias

La investigación también reveló que Jesús Alexis Guzmán Vázquez fue envuelto con plástico y trasladado en un vehículo a la colonia 5 de Julio, donde fue ocultado en una fosa clandestina.

La fiscal dio a conocer que al joven le rociaron combustible y su cuerpo fue calcinado con la finalidad de ocultar el cadáver y así borrar las evidencias del crimen.

Desaparición y homicidio de Jesús Alexis, ¿fue por santeros?

La fiscal María Elena Andrade Ramírez informó que agentes encontraron cuerdas con las que lo maniataron, pero también se encontraron santuarios alusivos a prácticas santeras y se recabaron más evidencias correspondientes.

Por estos hechos, fueron detenidos dos hombres y una mujer, quienes estarían presuntamente implicados en el caso. Se trata de Giovanni Ernesto “N”, Omar Josué “N” y Karen Araceli “N”, quienes fueron puestos a disposición y fueron encarcelados.