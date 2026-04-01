A un año de la desaparición de dos estudiantes de aviación, sus familias claman justicia en Sinaloa

Suman 365 días de la desaparición de David Antonio Ruelas Pérez y José Isaías Ibarra, estudiantes del Colegio del Aire de Sinaloa (CAS), quienes fueron secuestrados al llegar a la escuela el pasado 31 de marzo de 2025, en Culiacán.

"Ellos eran estudiantes”: familia denuncia omisión de las autoridades en Culiacán, Sinaloa

"Hace un año que nos destrozaron, nos quitaron la vida; tu madre está en la lucha, siento que no se busca a nuestros hijos, nuestros hijos no eran maleantes, solo querían estudiar", fueron parte de las palabras de Graciela Duarte, madre de Isaías.

A un año de la desaparición de José Isaías Ibarra y David Antonio Ruelas, estudiantes de aviación, sus familias, amigos y ciudadanos realizaron una marcha pacífica en Culiacán para exigir su localización.

La movilización inició a las nueve de la mañana en las escalinatas de la catedral de Culiacán, sobre la avenida Álvaro Obregón, y avanzó hasta la Fiscalía General del Estado, donde familiares exigieron una reunión con la fiscal.

Con el corazón destrozado, sus familiares nunca se han rendido en la búsqueda, aunque pareciera que las autoridades ya lo hicieron ante los pocos avances en la investigación.

¿Qué se sabe de la desaparición de dos estudiantes en Culiacán, Sinaloa?

Los padres de David e Isaías recordaron que los jóvenes fueron privados de la libertad el 31 de marzo del 2025, al llegar a la escuela. Desde ese momento, nada se sabe de su paradero, y las familias tampoco han recibido algún tipo de información.

Ellos aseguraron que, pese a existir evidencia en video del momento en que fueron "levantados", no han visto resultados por parte de las autoridades. Señalaron que desde el inicio no hubo una búsqueda inmediata y que, a lo largo del año, la respuesta ha sido la misma: no se sabe nada.

"No mucho, no le vemos que pongan mucho empeño a las desapariciones forzadas, no, la verdad, solo nos ponen casos aislados de desaparecidos, porque no solo somos nosotros, somos muchos", fue lo que relató Graciela Duarte, madre de Isaías.

Familias en la línea de fuego por la desaparición de personas

Durante la manifestación, las familias expresaron el dolor que han vivido durante este año, señalando que la ausencia de sus hijos ha cambiado por completo sus vidas.

Los padres de ambos jóvenes, puntualizaron que sus hijos eran estudiantes y que solo quieren verlos de regreso en casa, sin tomar represalias.

Finalmente, al llegar a la Fiscalía del Estado, familiares y un comité de personas ingresaron a las oficinas, donde sostuvieron una reunión con autoridades; sin embargo, debido a la secrecía del caso, no se pueden revelar detalles.

