Señalan que podría haber más policías implicados en desaparición de Nolberto Peña

Luego de la audiencia en contra de Esaul “N”y José Raúl “N”, policías municipales de El fuerte, acusados de la desaparición en 2024 de un hombre identificado como Nolberto Arturo Peña Carrillo, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa reveló que podría haber más policías implicados.

El vicefiscal de la Zona Norte, Isaac Aguayo, explicó que por la secrecía del caso no se pueden brindar muchos detalles, sin embargo, señala que dos sospechosos más participaron en la presunta desaparición forzada.

“Pudiéramos hablar de dos más, pero todavía no hay certeza sobre ese tema”, comentó Isaac Aguayo, vicefiscal de la Zona Norte.

¿Qué se sabe de la desaparición de Nolberto Arturo Peña Carrillo?

Desde el pasado 19 de septiembre del 2024, Nolberto Peña permanece en calidad de desaparecido y en la audiencia inicial en contra del par de agentes, se relató que los elementos municipales lo emboscaron para quitarle una suma de dinero de alrededor de 2 millones de pesos en efectivo, así como joyería.

Con relación a los restos humanos localizados en la comunidad de Jahuara ll, mencionó que aún no cuentan con el resultado de genética para determinar si el cuerpo es de Nolberto Peña.

Investigaciones por caso Nolberto Arturo Peña Carrillo seguirán

Finalmente, el funcionario estatal destacó que la investigación continúa para recabar más información, mientras que la próxima audiencia se realizará dentro de tres meses.

“Si todavía no tenemos el resultado de genética, no podría yo dar ninguna información al respecto, están en curso las periciales correspondientes hasta que tengamos los resultados, estaremos ya en condiciones de poder señalar si corresponden o no”, añadió.