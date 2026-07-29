VIDEO| Botanas, fotos exclusivas y el asiento de ‘El Mayo': El interior del avión donde trasladaron a Ismael Zambada y el hijo de ‘El Chapo’ a EU

El avión en el que fueron trasladados Ismael 'El Mayo' Zambada y el hijo de 'El Chapo', integrantes del Cártel Sinaloa, a Estados Unidos, ahora se expone en un museo de aeronaves ubicado en Santa Teresa, Nuevo México, a solo 30 kilómetros de Ciudad Juárez, México.

Reynaldo Lara, reportero especial de Azteca Noticas, acudió a las inmediaciones de este museo para realizar un recorrido por el avión que utilizaron estos dos narcotraficantes.

Del FBI al museo: Las fotos inéditas de la captura del 'Mayo' y el hijo de 'El Chapo'

La Oficina Federal de Investigación, mejor conocida como FBI, donó el avión en el que fue trasladado 'El Mayo', uno de los narcotraficantes más poderosos y peligrosos de México, además de uno de los hijos de 'El Chapo'.

En el lugar se encuentran dos fotografías que muestran al hijo de 'El Chapo' caminando por la pista con las manos esposadas. Además, muestran como Ismael Zambada bajaba de este mismo avión el día que fue capturado por Estados Unidos.

Antes de su captura, ambos narcotraficantes se paseaban por las calles de Sinaloa, sin que las autoridades hicieran algo para poder capturarlos.

Esta es la fotografía exclusiva de ‘El Mayo’ el día de su llegada a EU|REUTERS

Marcas en los asientos y botanas: Así luce por dentro el avión en el que trasladaron a 'El Mayo'

Al momento de subir al avión se pueden ver los primeros asientos, y en uno de ellos, se encuentran las botanas, refrescos y botellas de aguas que llevaban las autoridades aquellos días. Al interior también se puede ver una foto de 'El Mayo' Zambada en la que se ofrecían 15 millones de dólares por su captura.

Por otro lado, se encuentra la cabina de los pilotos. La aeronave contaba con un espacio para alrededor de 10 personas; en los otros asientos también se puede ver la envoltura de algunos snacks.

Lo que más llama la atención del avión son las marcas en uno de los asientos, las cuales podrían pertenecer a Ismael 'El Mayo' Zambada o al hijo de 'El Chapo'.