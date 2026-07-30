VIDEO: ¡Sacude explosión a Ocotepec! Estalla polvorín y enorme columna de humo alarma a vecinos en Morelos

Una violenta explosión en un presunto polvorín del poblado de Ocotepec, en Cuernavaca, Morelos, provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia la tarde de este miércoles 29 de julio. El estallido, que generó una enorme columna de humo visible a varios kilómetros, alertó a los pobladores.

En imágenes captadas por testigos, que posteriormente comenzaron a circular en redes sociales debido a la magnitud del estallido, se observa el momento en que el fuego da paso a una fuerte explosión y una enorme columna de humo avanza sobre la zona. Habitantes de las inmediaciones aseguraron que, durante el incidente, también se sintió una intensa vibración.

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