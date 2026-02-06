Golpe a “Los Chapitos” en Querétaro: Caen 30 miembros de “Los Salazar” tras megaoperativo

Un operativo coordinado entre instituciones de seguridad federales y locales resultó en la desarticulación de una célula delictiva perteneciente al grupo "Los Salazar", brazo operativo vinculado a la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa .

La intervención, informada este viernes 6 de febrero de 2026, derivó en la captura de 30 personas, entre ellas su principal líder en la entidad, Diego "El Flaco".

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló que la operación fue posible gracias a una investigación de cuatro meses liderada por la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina (Semar). El seguimiento incluyó análisis de patrones delictivos, así como vigilancias fijas y móviles que permitieron identificar los centros de operación del grupo.

Megaoperativo en Querétaro: Movilización simultánea en 12 puntos de la capital

La intervención consistió en la ejecución de 12 órdenes de cateo en diversos domicilios de la capital del estado. En el despliegue participaron elementos de la SSPC, SEMAR, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), así como la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

El saldo oficial de las detenciones incluye a:



21 hombres.

9 mujeres.

Durante los cateos, las autoridades aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles, dosis de diversas sustancias ilícitas, dinero en efectivo, vehículos, dispositivos de telefonía y almacenamiento de datos, los cuales serán analizados para profundizar en las líneas de investigación.

Con información obtenida por la Unidad de Inteligencia Naval @SEMAR_mx se inició una investigación de 4 meses que incluyeron análisis de patrones delictivos y vigilancias fijas y móviles, elementos de @SSPCMexico, @Defensamx1 @SEMAR_mx, @FGRMexico, @SSCQro y @fiscaliaqro… pic.twitter.com/vMJFs6upHC — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 6, 2026

Captura de Diego “N”, alias “El Flaco”

Entre los detenidos destaca Diego “N”, identificado con el alias de “El Flaco”, señalado como el principal operador de "Los Salazar" en Querétaro. Según la información de inteligencia, este individuo coordinaba actividades críticas para la organización, tales como:



Venta y distribución de narcóticos en la capital queretana.

Tráfico de armamento.

Planificación de agresiones contra grupos rivales y homicidios.

Reclutamiento de nuevos integrantes para la célula criminal.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica, mientras que los inmuebles intervenidos quedaron bajo resguardo policial.

En #Querétaro, autoridades detienen a 30 integrantes de una célula criminal dedicada a actividades de venta de droga y reclutamiento. https://t.co/V43CM2oLnE pic.twitter.com/jMRMpT2Lai — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) February 6, 2026

Perfil de "Los Salazar" y su expansión en el Bajío

Originarios del estado de Sonora, "Los Salazar" han pasado de ser una célula regional a un brazo operativo con alcance nacional. Su presencia en Querétaro puede responder a un intento de control sobre las rutas de tránsito y el mercado local de narcomenudeo, aprovechando la importancia comercial e industrial de la zona.

Históricamente, el grupo ha mantenido una lealtad directa a la familia de Joaquín "El Chapo" Guzmán . Su expansión hacia el centro del país ha generado fricciones con otras organizaciones delictivas, lo que ha motivado el incremento de los esfuerzos de inteligencia por parte de las autoridades para frenar el aumento de los delitos de alto impacto en la región.