¡Detienen a presunto líder del CJNG! Caen Kevin, alias “El Fresa”, y seis cómplices en Tlalmanalco, Edomex

Este miércoles 8 de abril se dio a conocer la captura de un presunto líder criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio de Tlalmanalco, zona oriente del Estado de México (Edomex).

Elementos de la Secretaría de Seguridad estatal y la policía municipal lograron desarticular una célula delictiva vinculada a un grupo criminal con origen en Jalisco. Entre los siete detenidos resalta la figura de Cristofer Kevin "N", conocido como "El Fresa", quien es identificado como el presunto líder generador de violencia en la región.

#PolicíasEstatales 👮🏼‍♀️👮🏾y municipales de #Tlalmanalco📍detuvieron a siete personas, entre ellas dos menores de edad y un probable líder de una célula delictiva con orígenes en Jalisco. pic.twitter.com/yO7SkDNEW8 — Secretaría de Seguridad del Estado de México (@SS_Edomex) April 8, 2026

Se desata persecución por captura de líder del CJNG en Edomex

La primera detención ocurrió en la colonia Pueblo Nuevo, donde agentes que realizaban patrullajes detectaron a un grupo de personas con actitud sospechosa. Al notar la presencia de las patrullas, los sujetos intentaron escapar a bordo de dos motocicletas, iniciando una breve persecución.

Tras cerrarles el paso, los uniformados detuvieron a cinco personas, entre ellas dos menores de edad, quienes confesaron dedicarse a la venta de droga y al secuestro en municipios como Chalco y Juchitepec.

Aseguran cientos de dosis de cristal y marihuana a "El Fresa"

Durante la revisión de los detenidos en la primera acción, los policías encontraron un importante cargamento de sustancias prohibidas. En total, se aseguraron 72 bolsas de marihuana y 374 envoltorios de cristal, además de teléfonos celulares que presuntamente utilizaban para coordinar sus actividades ilícitas.

Los involucrados, identificados como Giovanni "N", Jesús "N" y Víctor "N", señalaron pertenecer a una organización criminal con base en Jalisco.

Así cayó el líder del CJNG en el Edomex

En una segunda intervención, ahora en la colonia Bella Vista, las autoridades lograron dar con el paradero de "El Fresa", de 31 años, quien se encontraba acompañado por una mujer identificada como Aline "N".

Al momento de su captura, se les decomisó una pistola escuadra calibre 9 milímetros con cartuchos útiles, además de otras 40 dosis de cristal.

Las investigaciones de inteligencia apuntan a que este hombre coordinaba las operaciones de la plaza y dictaba las órdenes de ejecución.

#Nacional Caen siete del CJNG en Edomex



Siete presuntos integrantes de una célula del C4rt3l Jalisco Nueva Generación, entre ellos el líder, identificado como Kevin, alias "El Fresa", fueron detenidos en diferentes acciones en el municipio de Tlalmanalcohttps://t.co/SjCUuBOWNF pic.twitter.com/U2lZbwtWpp — La Prensa.mx (@laprensamx) April 8, 2026

"El Fresa" estaría vinculado a un feminicidio en el Edomex

Un dato clave en la investigación es la relación de estos detenidos con el hallazgo de una mujer sin vida el pasado 4 de febrero. Según las indagatorias preliminares, el asesinato habría sido ordenado directamente por "El Fresa" como parte de una pugna por el control de la zona.

Trasladan a líder del CJNG a fiscalía de Chalco

Tras informarles sobre sus derechos, los siete detenidos y el material asegurado fueron trasladados a la Agencia del Ministerio Público en Chalco. Ahí se inició la carpeta de investigación correspondiente por delitos contra la salud, portación de arma de fuego y lo que resulte de las indagatorias sobre homicidio y extorsión.