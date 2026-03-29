¡De santuario a trampa de chapopote! El desastre ambiental que amenaza las playas de Veracruz y Tabasco

¡Sigue la contaminación en playas Por miles de años la costa El Carrizal, en Veracruz, fue un fue un santuario virgen de daños en el que sin obstáculos, llegaban alrededor de 5 especies de tortugas.

Desde el pasado 2 de marzo 2026, al menos 7 kilómetros de playa han sido dañados, por lo que el panorama se ha vuelto complejo para las tortugas y su anidación.

Hidrocarburos, plástico y "chapopote" enterrado: Las tres capas del desastre en El Carrizal

En la costa El Carrizal en Veracruz se pueden encontrar grandes placas de hidrocarburos, incrustados en toda su franja. A esto se le suma la mezcla de chapopote con envases de plástico de medicina y artículos de aseo.

Por otro lado, el hidrocarburo ya no logra verse debido a las corrientes que ya lo han enterrado.

El santuario de El Carrizal, cerca de Catemaco, en Veracruz, enfrenta una grave contaminación.



Basura y hidrocarburos amenazan la anidación de tortugas y ponen en riesgo su supervivencia.



Este miércoles hay jornada de limpieza. Actuar hoy es salvar este santuario.



El reporte… pic.twitter.com/KFzN8QbATk — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 29, 2026

Limpieza selectivo en Tabasco: El regazo de las brigadas en vacaciones de Semana Santa 2026

Por otro lado, en Tabasco, el mar ha borrado las evidencias del daño provocado por el hidrocarburo en la playa Pailebot, ubicación en el municipio de Cárdenas.

Las autoridades municipales y estatales han priorizado la limpieza en aquellas playas donde se esperan cientos de visitantes durante la temporada vacacional, la cual abarca del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril 2026, en la que se esperan cientos de visitantes. Por su parte, las playas con menos visitantes han sido abandonadas.

Cerca de las playas con baja economía se han organizado fiestones en algunos destinos, en el municipio de Cárdenas; sin embargo, en la playa Pailebot nadie se ha acercado.

Hay brigadas que están trabajando, que están haciendo la limpieza, pero van muy lentamente y al menos este fin de semana, pues no se dio golpe.

Con ello se sigue retrasando la recuperación económica de la gente de este lugar que tiene que reemplazar sus redes al no tener apoyo gubernamental.